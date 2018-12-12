Когда пройдет «Сибирская масленица» на Алтае в 2019 году

Организаторы подготовили несколько оригинальных развлечений. Гости праздника смогут искупаться в молодильном чане с горячим настоем целебных трав, посетить рыбацкую деревню, козью ферму, где можно попробовать сыр из козьего молока.
На фестивале пройдут соревнования лучших рысаков Сибирского региона и единственные в мире забеги русских троек, запряженных лошадьми призовых пород.
В программе запланированы традиционные масленичные забавы такие, как масленичный столб, соревнования гиревиков и конкурс частушек. В ремесленных рядах пройдут мастер-классы и выставки уникальных вещей ручной работы. Зрелищным станет финал конкурса «Как по маслу», где участники должны изготовить креативные сани и съехать на них с горы.
На территории туркомплекса будут работать более 30 игровых точек и 10 развлекательных площадок.