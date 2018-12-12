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Когда пройдет «Сибирская масленица» на Алтае в 2019 году

В 2019 году фестиваль «Сибирская масленица» проведут на территории туркомплекса «Сибирское подворье» рядом с Белокурихой.

"Сибирская масленица - 2018"
"Сибирская масленица - 2018"
Ирина Пергаева

Организаторы подготовили несколько оригинальных развлечений. Гости праздника смогут искупаться в молодильном чане с горячим настоем целебных трав, посетить рыбацкую деревню, козью ферму, где можно попробовать сыр из козьего молока.

На фестивале пройдут соревнования лучших рысаков Сибирского региона и единственные в мире забеги русских троек, запряженных лошадьми призовых пород.

В программе запланированы традиционные масленичные забавы такие, как масленичный столб, соревнования гиревиков и конкурс частушек. В ремесленных рядах пройдут мастер-классы и выставки уникальных вещей ручной работы. Зрелищным станет финал конкурса «Как по маслу», где участники должны изготовить креативные сани и съехать на них с горы.

На территории туркомплекса будут работать более 30 игровых точек и 10 развлекательных площадок.

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