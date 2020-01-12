Мы онемели когда увидели. Истинное величие природы. Чудо. Гало. Оптическая иллюзия. Вызывается преломлением солнечных лучей в кристалликах льда. Нет таких слов, чтобы описать, — восхитилась Евгения Буглакова.
Надо сказаться то «френды» Евгении добавляют в это писание свои слова. Экс-редактор агенства Амител Оксана Бассауэр вообще сказала: «Ну какая же это оптическая иллюзия, когда это просто божественно»!
Раньше гало называли уникальным явлением. Но в последнее время его довольно часто видят в Сибири. К примеру, в Барнауле его наблюдали 16 ноября. Впрочем, следует признать: пейзаж в Шерегеше впечатляет гораздо больше.