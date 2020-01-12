Руководитель известной барнаульской компании ASBA-консалтинг Евгения Буглакова опубликовала на своей страничке в соцсети Facebook фото удивительного атмосферного оптического явления, замеченого ею в Шерегеше. По ее словам, фотография не передает его красоты и величия.

Мы онемели когда увидели. Истинное величие природы. Чудо. Гало. Оптическая иллюзия. Вызывается преломлением солнечных лучей в кристалликах льда. Нет таких слов, чтобы описать, — восхитилась Евгения Буглакова.

Надо сказаться то «френды» Евгении добавляют в это писание свои слова. Экс-редактор агенства Амител Оксана Бассауэр вообще сказала: «Ну какая же это оптическая иллюзия, когда это просто божественно»!

Раньше гало называли уникальным явлением. Но в последнее время его довольно часто видят в Сибири. К примеру, в Барнауле его наблюдали 16 ноября. Впрочем, следует признать: пейзаж в Шерегеше впечатляет гораздо больше.