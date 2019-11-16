Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 ноября -18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Фотографиями зимней радуги делятся барнаульцы в соцсетях

16 декабря во время утреннего мороза многие барнаульцы наблюдали красивое природное явление — гало, или зимнюю радугу.

Гало в Барнауле.
Гало в Барнауле.
Нина Стопорева, vk.com/barneos22

«Я думала, что такое бывает только на Севере. Оказалось, и в Барнауле бывает. Видела впервые», — делятся впечатлениями подписчики паблика Barnaul 22.

Чаще всего гало наблюдается в морозную погоду при повышенной влажности.

В воздухе при этом находится большое количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется особым образом, образуя дугу вокруг Солнца.

Раньше это явление называли уникальным. Но в последнее время гало довольно часто «зависает» над Сибирью, так что вполне сибиряки могут констатировать — редкое явление может приобрести статус обычного. Но красивого явления.

В Барнауле гало видели в 2018 году. В небе над столицей края появилась зенитная радуга. А жители Новоалтайска в ночь со 2 на 3 декабря заметили в небе над городом световые столбы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость