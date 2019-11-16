Фотографиями зимней радуги делятся барнаульцы в соцсетях

16 декабря во время утреннего мороза многие барнаульцы наблюдали красивое природное явление — гало, или зимнюю радугу.

«Я думала, что такое бывает только на Севере. Оказалось, и в Барнауле бывает. Видела впервые», — делятся впечатлениями подписчики паблика Barnaul 22.

Чаще всего гало наблюдается в морозную погоду при повышенной влажности.

В воздухе при этом находится большое количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется особым образом, образуя дугу вокруг Солнца.

Раньше это явление называли уникальным. Но в последнее время гало довольно часто «зависает» над Сибирью, так что вполне сибиряки могут констатировать — редкое явление может приобрести статус обычного. Но красивого явления.

В Барнауле гало видели в 2018 году. В небе над столицей края появилась зенитная радуга. А жители Новоалтайска в ночь со 2 на 3 декабря заметили в небе над городом световые столбы.