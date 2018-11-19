В Барнауле заметили круговую «радугу».

Жители города сделали фотографии в разных районах Барнаула. На снимках видно, что в небе висит «перевернутая радуга». Этот оптический феномен называется зенитной дугой — разновидностью гало. Средняя частота этого явления 20−30 дней в году.

Напомним, утром 12 ноября барнаульцы также сфотографировали гало.

Что такое гало

Это оптическое природное явление, похожее на радугу или северное сияние. Гало обычно появляется вокруг Солнца, Луны или других сильных источников света. Существует множество видов этого феномена, но почти все они вызваны преломлением света в ледяных кристаллах в перистых облаках. Отраженный в кристалликах свет преломляется и разлагается в спектр, делая явление похожим на радугу.