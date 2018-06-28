10 редких природных явлений в Алтайском крае

1. Гало

Это явление фотографировали уже несколько раз. В этом году в Алтайском крае его заметили дважды: 11 мая и 1 июня.

Гало выглядит как светящееся кольцо вокруг источника света, похожее на радугу или северное сияние. Оно возникает в солнечный день при высокой влажности воздуха. Чаще всего гало проявляется в форме ореола вокруг солнца, иногда Луны или вокруг других мощных источников света, таких как уличные фонари.

2. Необычные облака

28 февраля 2018 года барнаульцы начали массово делиться в соцсетях снимками необычных облаков в форме бороздок. Как выяснилось, они называются высококучевыми. Это облака в виде гряд, состоящих из пластин или хлопьев, которые могут сливаться в сплошной покров, образуются на высоте от 2 до 6 км.

3. Блинчатый лёд

В декабре 2017 года на одном из водоемов Алтайского края сфотографировали редкий вид льда — блинчатый. В природе такое явление встречается редко, когда температура воздуха колеблется около 0 градусов. Чаще всего блины образуются из тонкой пленки на вершине возбужденной воды, которая сбивается в круговую форму.

4. Глория

В феврале 2018 года алтайский фотограф Светлана Казина сняла необычный радужный ореол в облаках — глорию. Это явление наблюдается на облаках, расположенных прямо напротив источника света. Наблюдатель должен находиться на горе или в воздухе, а источник света (Солнце или Луна) — за его спиной.

5. "Плюс" в декабре

Необычно высокая температура в декабре 2015 года побила 90-летний температурный рекорд в Алтайском крае. В первой и третьей декаде месяца тогда стабильно держался "плюс". Строительство снежного городка на площади Сахарова приостанавливали из-за аномального тепла. В 2017 году в конце декабря прошли дожди, и ледовые фигуры подтаяли. Но самым теплым месяцем тот декабрь так и не стал.

6. "Зеленая зима"

В 2016 году зима в Барнауле наступила необыкновенно рано. С деревьев не успели опасть листья, а кое-где и вовсе березы и вязы были зелеными.

Как тогда altapress.ru объясняли ботаники, из-за необычно теплой и сухой осени внутри листьев не успела сформироваться пробковая ткань, из-за которой они опадают. В итоге, конечно, деревья осыпались. Но те растения, которые успели дать побеги после необычайно теплого бабьего лета, могли "плохо" перезимовать и не зацвести весной.

7. Смерчи

В последние годы жители Алтая несколько раз становились свидетелями атмосферных вихрей, которые называют смерчами. В 2015 году такое явление видели в Бийске, в 2017 году в Немецком национальном районе. В 2018 году смерч зафиксировали уже дважды: в Рубцовске и в Каменском районе.

Смерч возникает в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.

8. Ураган

Люди привыкли любой сильный шторм называть ураганом, хотя, строго говоря, это не так. Ураганом называют сильный ветер, сила которого достигает 32 м/с и выше. В прошлом году на край действительно обрушился ураган со скоростью 34 м/с (около 120 км/ч). Барнаулу тогда досталось меньше, чем во время шторма этом году.

9. Грозовые воротники

Во время шторма 23 июня барнаульцы стали свидетелями редкого явления — шквалового ворота. Это огромное грозовое облако, напоминающее воротник. Похожее явление барнаульцы наблюдали 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.

Грозовой ворот появляется в небе, когда температура воздуха резко меняется, и теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Тут же меняется скорость и направление ветра, который "закручивает" облака в огромные цилиндры. Для образования шквалового ворота нужно достаточное количество влаги. Штормовые ветра придают облакам трубчатую форму и двигают их впереди бури.

10. Осадки по одному сценарию

2018 год вообще богат на аномалии. Чего стоят только теплая зима, затяжная холодная весна и жаркий июнь. Но оказывается, в этом году и осадки выпадают необычно. В марте по краю прошли обильные дожди, из-за чего ускорилось таяние снега и начался паводок в предгорных и степных районах.

А в середине мая пошел снег, причем, как altapress.ru рассказал начальник Алтайского ЦГМС Александр Люцигер, шел он по той же траектории, что и дожди. "Такого не было ни разу за все время наблюдений", — констатировал синоптик.

Если бы весной в крае было тепло, снег автоматически превратился бы в дождь, и серьезной второй волны паводка было бы не избежать. Но в этом году плохая майская погода спасла край от наводнения.