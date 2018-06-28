10 редких природных явлений в Алтайском крае

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Жизнь

23 июня в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — далеко не единственное редкое природное явление, которое когда-либо видели в крае. Altapress.ru собрал подборку самых интересных и необычных случаев за последние годы.

Шторм в Барнауле, 23 июня 2018.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: instagram.com/denis_vladimirovich22.

1. Гало

Это явление фотографировали уже несколько раз. В этом году в Алтайском крае его заметили дважды: 11 мая и 1 июня.

Гало 1 июня.
Гало 1 июня.

Гало выглядит как светящееся кольцо вокруг источника света, похожее на радугу или северное сияние. Оно возникает в солнечный день при высокой влажности воздуха. Чаще всего гало проявляется в форме ореола вокруг солнца, иногда Луны или вокруг других мощных источников света, таких как уличные фонари.

2. Необычные облака

28 февраля 2018 года барнаульцы начали массово делиться в соцсетях снимками необычных облаков в форме бороздок. Как выяснилось, они называются высококучевыми. Это облака в виде гряд, состоящих из пластин или хлопьев, которые могут сливаться в сплошной покров, образуются на высоте от 2 до 6 км.

Небо в Барнауле.
Небо в Барнауле.

3. Блинчатый лёд

В декабре 2017 года на одном из водоемов Алтайского края сфотографировали редкий вид льда — блинчатый. В природе такое явление встречается редко, когда температура воздуха колеблется около 0 градусов. Чаще всего блины образуются из тонкой пленки на вершине возбужденной воды, которая сбивается в круговую форму.

Блинчатый лед на Алтае.
Блинчатый лед на Алтае.

4. Глория

В феврале 2018 года алтайский фотограф Светлана Казина сняла необычный радужный ореол в облаках — глорию. Это явление наблюдается на облаках, расположенных прямо напротив источника света. Наблюдатель должен находиться на горе или в воздухе, а источник света (Солнце или Луна) — за его спиной.

Природное явление - глория.
Природное явление - глория.

5. "Плюс" в декабре

Необычно высокая температура в декабре 2015 года побила 90-летний температурный рекорд в Алтайском крае. В первой и третьей декаде месяца тогда стабильно держался "плюс". Строительство снежного городка на площади Сахарова приостанавливали из-за аномального тепла. В 2017 году в конце декабря прошли дожди, и ледовые фигуры подтаяли. Но самым теплым месяцем тот декабрь так и не стал.

В Барнауле из-за дождя разрушается ледовый городок.
В Барнауле из-за дождя разрушается ледовый городок.

6. "Зеленая зима"

В 2016 году зима в Барнауле наступила необыкновенно рано. С деревьев не успели опасть листья, а кое-где и вовсе березы и вязы были зелеными.

Снег в Барнауле, 25 октября 2016.
Снег в Барнауле, 25 октября 2016.

Как тогда altapress.ru объясняли ботаники, из-за необычно теплой и сухой осени внутри листьев не успела сформироваться пробковая ткань, из-за которой они опадают. В итоге, конечно, деревья осыпались. Но те растения, которые успели дать побеги после необычайно теплого бабьего лета, могли "плохо" перезимовать и не зацвести весной.

7. Смерчи

В последние годы жители Алтая несколько раз становились свидетелями атмосферных вихрей, которые называют смерчами. В 2015 году такое явление видели в Бийске, в 2017 году в Немецком национальном районе. В 2018 году смерч зафиксировали уже дважды: в Рубцовске и в Каменском районе.

Смерч возникает в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.

8. Ураган

Люди привыкли любой сильный шторм называть ураганом, хотя, строго говоря, это не так. Ураганом называют сильный ветер, сила которого достигает 32 м/с и выше. В прошлом году на край действительно обрушился ураган со скоростью 34 м/с (около 120 км/ч). Барнаулу тогда досталось меньше, чем во время шторма этом году.

9. Грозовые воротники

Во время шторма 23 июня барнаульцы стали свидетелями редкого явления — шквалового ворота. Это огромное грозовое облако, напоминающее воротник. Похожее явление барнаульцы наблюдали 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.

Грозовой (шкваловый) ворот.
Грозовой (шкваловый) ворот.

Грозовой ворот появляется в небе, когда температура воздуха резко меняется, и теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Тут же меняется скорость и направление ветра, который "закручивает" облака в огромные цилиндры.  Для образования шквалового ворота нужно достаточное количество влаги. Штормовые ветра придают облакам трубчатую форму и двигают их впереди бури.

10. Осадки по одному сценарию

2018 год вообще богат на аномалии. Чего стоят только теплая зима, затяжная холодная весна и жаркий июнь. Но оказывается, в этом году и осадки выпадают необычно. В марте по краю прошли обильные дожди, из-за чего ускорилось таяние снега и начался паводок в предгорных и степных районах.

Паводок на Алтае-2018. Ануй принес льдины в Антоньевку Петропавловского района.
Паводок на Алтае-2018. Ануй принес льдины в Антоньевку Петропавловского района.

А в середине мая пошел снег, причем, как altapress.ru рассказал начальник Алтайского ЦГМС Александр Люцигер, шел он по той же траектории, что и дожди. "Такого не было ни разу за все время наблюдений", — констатировал синоптик.

Снег в Барнауле 19 мая 2018 года.
Снег в Барнауле 19 мая 2018 года.

Если бы весной в крае было тепло, снег автоматически превратился бы в дождь, и серьезной второй волны паводка было бы не избежать. Но в этом году плохая майская погода спасла край от наводнения.

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