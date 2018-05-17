Жители Алтая едко издеваются в соцсетях по поводу выпавшего снега

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Жизнь

17 мая в Алтайском крае выпал снег. Это, по сути, привычное явление для сибиряков, очень расстроило многих пользователей соцсетей. Люди стали постить едкие замечания по поводу снегопада.

Жители Алтайского края иронизируют по поводу выпавшего снега. 17 мая 2018 год. Фото: из социальных сетей.
Жители Алтайского края иронизируют по поводу выпавшего снега. 17 мая 2018 год. Фото: из социальных сетей.
Жители Алтайского края иронизируют по поводу выпавшего снега. 17 мая 2018 год. Фото: из социальных сетей.
Жители Алтайского края иронизируют по поводу выпавшего снега. 17 мая 2018 год. Фото: из социальных сетей.
Жители Алтайского края иронизируют по поводу выпавшего снега. 17 мая 2018 год. Фото: из социальных сетей.
Жители Алтайского края иронизируют по поводу выпавшего снега. 17 мая 2018 год. Фото: из социальных сетей.
Жители Алтайского края иронизируют по поводу выпавшего снега. 17 мая 2018 год. Фото: из социальных сетей.

#Маябрь#снег#Рубцовск

Публикация от К.D (@karina.ds0107)

Говорят: "У природы нет плохой погоды" . Конечно! Особенно когда ты в шортах и сланцах на босу ногу (май же уже),а вдруг бац! Снег на голову.У нас вполне такое бывает. . И тут ты как настоящая сибирячка достаешь свои любимые шерстяные носочки,которые уже по привычке (ну а вдруг снег),в общем они всегда должны быть с собой 😁 где-нибудь в потайном кармане твоей дамской сумочки😎. . Да!и колготки тоже там же наверняка 😊. . Ну и прям поверх шорт и натягивай, всё это добро. . И пошла напевая 'а я иду такая вся, в Дольче Габана", пошла,пошла лук досеивать,да морковку сеять уже давно пора. . . Вам смешно? А нам "по фигу мороз" Сибирячки меня поймут точно🤗 Ведь такая дребедень почти каждый год.В июне у нас ещё заморозки, а в августе у нас уже заморозки, а между ними может быть июль под +45 и выше . P.s И и по-этому не стоит прятать свои любимые шерстяные носки далеко на антресоли ... авось скоро опять зима. . . Просто не про бизнес и доходы,просто пост про пошутила.Стааь лайк,если улыбнуло))) . #снег #ласковыймай #сибирскоездоровье #юмор #всебудетхорошо #мойдень #постниочем

Публикация от ЖИЗНЬ.БИЗНЕС.УСПЕХ. (@natali_serebrikova)

Тем временем Сергей Жуков из группы "Руки вверх", приехавший на гастроли в Сургут, тоже попал в снегопад. Певец не стал огорчатся и воспринял всё оптимистично:

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