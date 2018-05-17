Жители Алтая едко издеваются в соцсетях по поводу выпавшего снега

17 мая в Алтайском крае выпал снег. Это, по сути, привычное явление для сибиряков, очень расстроило многих пользователей соцсетей. Люди стали постить едкие замечания по поводу снегопада.
Говорят: "У природы нет плохой погоды" . Конечно! Особенно когда ты в шортах и сланцах на босу ногу (май же уже),а вдруг бац! Снег на голову.У нас вполне такое бывает. . И тут ты как настоящая сибирячка достаешь свои любимые шерстяные носочки,которые уже по привычке (ну а вдруг снег),в общем они всегда должны быть с собой 😁 где-нибудь в потайном кармане твоей дамской сумочки😎. . Да!и колготки тоже там же наверняка 😊. . Ну и прям поверх шорт и натягивай, всё это добро. . И пошла напевая 'а я иду такая вся, в Дольче Габана", пошла,пошла лук досеивать,да морковку сеять уже давно пора. . . Вам смешно? А нам "по фигу мороз" Сибирячки меня поймут точно🤗 Ведь такая дребедень почти каждый год.В июне у нас ещё заморозки, а в августе у нас уже заморозки, а между ними может быть июль под +45 и выше . P.s И и по-этому не стоит прятать свои любимые шерстяные носки далеко на антресоли ... авось скоро опять зима. . . Просто не про бизнес и доходы,просто пост про пошутила.Стааь лайк,если улыбнуло))) . #снег #ласковыймай #сибирскоездоровье #юмор #всебудетхорошо #мойдень #постниочем
Тем временем Сергей Жуков из группы "Руки вверх", приехавший на гастроли в Сургут, тоже попал в снегопад. Певец не стал огорчатся и воспринял всё оптимистично:
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