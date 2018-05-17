В Барнауле 17 мая пошел снег

Пользователь социальной сети "Вконтакте" Виталий Новичев на своей странице сообщил, что снег шел ночью на трассе "Барнаул — Новосибирск".

Андрей Бекетов опубликовал фотографию, сделанную утром.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет пасмурно. Температура воздуха 17 мая будет колебаться от +3 до +8 градусов, в течение дня возможен небольшой дождь.