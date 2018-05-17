В Барнауле 17 мая пошел снег

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Жизнь

17 мая в Барнауле утром идет снег. Температура воздуха +3 градуса, сообщает gismeteo

Снег на трассе Барнаул-Новосибирск 17 мая.
Снег на трассе Барнаул-Новосибирск 17 мая. Фото: Виталий Новичев vk.com/red_cat_17.

Пользователь социальной сети "Вконтакте" Виталий Новичев на своей странице сообщил, что снег шел ночью на трассе "Барнаул — Новосибирск".

Андрей Бекетов опубликовал фотографию, сделанную утром.

Снег в Барнауле 17 мая.
Снег в Барнауле 17 мая

По прогнозам синоптиков, сегодня будет пасмурно. Температура воздуха 17 мая будет колебаться от +3 до +8 градусов, в течение дня возможен небольшой дождь. 

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