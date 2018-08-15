Красота на желтом. Instagram заполнился снимками алтайских девушек в подсолнухах

С начала августа в Instagram стали множиться фотографии девушек, позирующих в подсолнухах. Под Барнаулом в районе пивзавода есть поле подсолнечника, в котором можно увидеть несколько таких фотосессий сразу. Однако, таких полей на Алтае много, поэтому и подобных снимков в соцсетях — десятки, а, может быть, и сотни.