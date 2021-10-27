Крымские гостиницы отменили до 20% броней после введения QR-кодов

Отели и гостиницы в Крыму отменили до 20% броней на номера после того, как в регионе были введены ограничения на заселение клиентов только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту, сообщает « Интерфакс ».

«После внедрения QR-кодов уже можно сделать следующий прогноз. На бронирование отелей повлияет в объеме 15−20% (мы сейчас ведем обзвон забронировавших на ближайшие две недели), все-таки путешествующие люди к данному решению были уже готовы, ранее подобные меры уже вводил Краснодарский край, например», — рассказала гендиректор расположенного в Феодосии курортного комплекса «Алые паруса» Анна Нерозина.

Падение доходов она оценивает в 50−80%, наиболее пострадавшие предприятия — общепит, концертные кассы, магазины сувениров и спа-центры, пишет Газета.ru.

«Если говорить про Россию в целом, то думаю, что загрузка упадет на 30−40%. Введенные ограничения выполнили свою задачу и ограничили активный спрос на внутренний туризм, при этом, очевидно, вырос выездной туризм, так как заграничные туры не закрыты. Порядка 20% гостей, которые отказались от размещения у нас, по нашим данным, приняли решение поехать за границу», — рассказал гендиректор комплекса Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

Между тем россияне раскупили почти все места в пятизвездочных отелях Египта на нерабочую неделю. В АТОР рассказали, что туроператоры фиксируют рекордный спрос на туры в Египет. В организации связали это с введением локдауна в Москве и ограничений в регионах.