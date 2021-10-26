Россияне раскупили почти все места в пятизвездочных отелях Египта на нерабочую неделю

Российские туристы раскупили почти все места в пятизвездочных отелях Египта на нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.

В АТОР рассказали, что туроператоры фиксируют рекордный спрос на туры в Египет. В организации связали это с введением локдауна в Москве и ограничений в регионах.

Чартерные рейсы в Египет стартуют с 9 ноября. До этого времени туристы будут добираться на египетские курорты регулярными рейсами, они загружены более чем на 75%, рассказали в Pegas Touristik, пишет polit.ru.

Президент РФ Владимир Путин по предложению правительства подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно из-за распространения ковида.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам оставаться дома не планировать поездки во время нерабочих дней.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что прекращение тесных связей внутри коллективов хоть на какой-то срок — это благо.