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Жизнь

Врач рассказал, как нерабочие дни повлияют на распространение коронавируса

Врач-инфекционист Николай Малышев в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что прекращение тесных связей внутри коллективов хоть на какой-то срок — это благо.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

По словам Малышева, инкубационный период «дельты» стал «намного короче», причем у некоторых людей он может по-прежнему занимать 2−3 недели.

Исходя из этого, нужно затормозить вспышку инфекции — при этом разорвав все контакты примерно на 28 дней.

Медик отметил, что из экономических соображений на такую длительную меру Россия не пойдет.

«Но это не значит, что девятидневные „каникулы“ окажутся бесполезны с противоэпидемической точки зрения», — добавил Малышев.

Напомним, нерабочей в России объявили неделю с 30 октября по 7 ноября.

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