Какие дни в Алтайском крае сделают нерабочими в ноябре и когда ждать введения QR-кодов

Неделя нерабочих дней — ответ на напряженную обстановку по COVID-19 по всей России. Из-за нее же в некоторых регионах следует объявить дни нерабочими с 23 октября, уверена чиновница.
Путин поручил регионам решать самостоятельно, вводить ли нерабочую неделю. «Поддерживаю введение нерабочих дней с сохранением заработной платы <…> Не затягивайте, принимайте решение, если необходимо», — заявил он на совещании по коронавирусу.
Кроме того, лидер страны поручил Минздраву расширить объемы тестирования и улучшить подходы к лечению — чтобы на ранней стадии «разрывать цепочку вируса».
В Алтайском крае на заседании антикоронавирусного оперштаба обсудили готовность к QR-кодам.
«В связи с ростом числа заболевших власти Алтайского края планируют ввести QR-протоколирование граждан при входе в крупные торговые центры, учреждения культуры и прочие объекты с массовым пребыванием людей. В ближайшее время будет определен перечень мест, при посещении которых предъявление QR-кодов станет обязательным. Будут также приняты решения, обеспечивающие исполнение данной меры», — подтвердили в правительстве региона.
Кроме того, может быть ограничена работа общественного транспорта и общепита в ночное время — с 23:00 до 06:00.