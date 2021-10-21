Какие дни в Алтайском крае сделают нерабочими в ноябре и когда ждать введения QR-кодов

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Алтайский край уйдет на «каникулы» с 30 октября по 7 ноября?

Путин поручил регионам решать самостоятельно, вводить ли нерабочую неделю. «Поддерживаю введение нерабочих дней с сохранением заработной платы <…> Не затягивайте, принимайте решение, если необходимо», — заявил он на совещании по коронавирусу.

Владимир Путин. kremlin.ru

Кроме того, лидер страны поручил Минздраву расширить объемы тестирования и улучшить подходы к лечению — чтобы на ранней стадии «разрывать цепочку вируса».