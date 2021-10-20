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Неделя отдыха. Какие дни в России могут объявить нерабочими из-за коронавируса

Зампред правительства России Татьяна Голикова предложила объявить неделю в ноябре нерабочей. Рассказываем, когда россиянам предлагают отдохнуть и с чем связаны дополнительные выходные.

Календарь.
Календарь.
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1
Какие дни Голикова предлагает сделать нерабочими?

По инициативе чиновницы, «каникулы» для россиян могут назначить на неделю с 30 октября по 7 ноября.

2
Зачем стране «целая нерабочая неделя»?

Мера — ответ на напряженную обстановку по COVID-19. Из-за нарастания инфекции Татьяна Голикова также предлагает ввести для некоторых регионов нерабочие дни с 23 октября.

Осень. Теплая погода. Листья.
Осень. Теплая погода. Листья.
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3
Как к введению нерабочей недели отнеслись другие политики?

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею с продлением праздничных выходных, пишет «ТАСС». «За все время борьбы с коронавирусом приобретен немалый опыт и знания, закуплено нужное оборудование, налажено производство необходимых медицинских изделий, препаратов. Но нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться, и в этой ситуации надо действовать на опережение», — сказал он.

4
О скольких днях отдыха говорили ранее?

Ранее стало известно, что выходные ко Дню народного единства продлятся с 4 по 7 сентября — и, таким образом, увеличатся на 1 день. Отмечалось также, что предпраздничный рабочий день будет укороченным и станет меньше на час.

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