Неделя отдыха. Какие дни в России могут объявить нерабочими из-за коронавируса

По инициативе чиновницы, «каникулы» для россиян могут назначить на неделю с 30 октября по 7 ноября.
Мера — ответ на напряженную обстановку по COVID-19. Из-за нарастания инфекции Татьяна Голикова также предлагает ввести для некоторых регионов нерабочие дни с 23 октября.
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею с продлением праздничных выходных, пишет «ТАСС». «За все время борьбы с коронавирусом приобретен немалый опыт и знания, закуплено нужное оборудование, налажено производство необходимых медицинских изделий, препаратов. Но нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться, и в этой ситуации надо действовать на опережение», — сказал он.
Ранее стало известно, что выходные ко Дню народного единства продлятся с 4 по 7 сентября — и, таким образом, увеличатся на 1 день. Отмечалось также, что предпраздничный рабочий день будет укороченным и станет меньше на час.