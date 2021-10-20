Неделя отдыха. Какие дни в России могут объявить нерабочими из-за коронавируса

3

Как к введению нерабочей недели отнеслись другие политики?

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею с продлением праздничных выходных, пишет «ТАСС». «За все время борьбы с коронавирусом приобретен немалый опыт и знания, закуплено нужное оборудование, налажено производство необходимых медицинских изделий, препаратов. Но нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться, и в этой ситуации надо действовать на опережение», — сказал он.