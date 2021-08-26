Очей очарование. Где отдохнуть в сентябре на Алтае

Осень — пожалуй, самое красивое время на Алтае. И чтобы им насладиться, нужно подумать об отпуске или хотя бы небольших выходных. Вот несколько идей, куда можно отправиться.

Отдохнуть

Катунь

В сентябре эта горная река приобретает свой легендарный бирюзовый цвет. А все потому что подпитывается подземными источниками, а не ледниками.

Как раз в сентябре заканчивается сезон сплавов — так что еще можно успеть запрыгнуть в рафт.

А если вам наскучило единство с природой и хочется «потусоваться», загляните в особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь».

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Телецкое озеро

Берега озера становятся багряно-желтыми. Сочетание с водной гладью создает живописнейший пейзаж, на который приятно будет полюбоваться, потягивая травяной чай.

Совершите водную прогулку по озеру, осмотрите острова и ближайшие водопады. И не забудьте взять на отдых удочку. Кстати, можно заказать трехдневный тур: только вы, вода и будущая уха.

А на суше можно устроить конный поход, или просто побродить с друзьями вокруг базы — благо последних на Телецком предостаточно.

Фотозарисовки о Телецком озере. altzapoved.ru

Денисова пещера

Насладитесь пещерой и округой до того, как там начнутся изменения. Этот археологический памятник мирового значения должен увидеть каждый.

Как бонус поблизости есть каскад водопадов на реке Шинок. Один из них — Жираф — самый высокий водопад крае. Его высота 72 метра.

Развлечься

Рыцарский поединок

11 сентября пройдет фестиваль реконструкторов «Белоярская крепость», о котором мы уже подробно рассказывали. Если кратко, под Новоалтайском соберутся сибирские клубы исторической реконструкции и будут биться друг с другом если не на насмерть, то за внимание зрителей.

Белоярская крепость. Сообщество «Белоярская крепость» в VK.

Также ожидается штурм крепости и турниры лучников. Участники смогут и сами попробовать подраться на мечах. Их же познакомят с бытом казаков и накормят аутентичными угощениями.

Шукшинские дни

Они пройдут с 28 сентября по 2 октября — эти даты, как и дата проведения «Белоярской крепости» пока предварительные.

Массовые уличные мероприятия, скорее всего, не будут входить в программу, поэтому в этом году обойдется без народных гуляний на Пикете.

Шукшинские дни на Алтае. Участник фотовыставки «Я и Шукшин»

Но, как ранее рассказывал региональный министр культуры Елена Безрукова, организаторы сохранят формат кинопоказов, литературных встреч и бесед с актерами.

На кинофестивале можно будет увидеть 13 российских картин. В том числе из Баршкортостана и Якутии. Покажут и «Землю Эльзы» по мотивам пьесы Ярославы Пулинович. Этот фильм снимали на Алтае.

Откроют фестиваль в Барнауле. Закрытие же пройдет в бийском доме культуры.