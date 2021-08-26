Очей очарование. Где отдохнуть в сентябре на Алтае

Отдохнуть
Катунь
В сентябре эта горная река приобретает свой легендарный бирюзовый цвет. А все потому что подпитывается подземными источниками, а не ледниками.
Как раз в сентябре заканчивается сезон сплавов — так что еще можно успеть запрыгнуть в рафт.
А если вам наскучило единство с природой и хочется «потусоваться», загляните в особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь».
Телецкое озеро
Берега озера становятся багряно-желтыми. Сочетание с водной гладью создает живописнейший пейзаж, на который приятно будет полюбоваться, потягивая травяной чай.
Совершите водную прогулку по озеру, осмотрите острова и ближайшие водопады. И не забудьте взять на отдых удочку. Кстати, можно заказать трехдневный тур: только вы, вода и будущая уха.
А на суше можно устроить конный поход, или просто побродить с друзьями вокруг базы — благо последних на Телецком предостаточно.
Денисова пещера
Насладитесь пещерой и округой до того, как там начнутся изменения. Этот археологический памятник мирового значения должен увидеть каждый.
Как бонус поблизости есть каскад водопадов на реке Шинок. Один из них — Жираф — самый высокий водопад крае. Его высота 72 метра.
Развлечься
Рыцарский поединок
11 сентября пройдет фестиваль реконструкторов «Белоярская крепость», о котором мы уже подробно рассказывали. Если кратко, под Новоалтайском соберутся сибирские клубы исторической реконструкции и будут биться друг с другом если не на насмерть, то за внимание зрителей.
Также ожидается штурм крепости и турниры лучников. Участники смогут и сами попробовать подраться на мечах. Их же познакомят с бытом казаков и накормят аутентичными угощениями.
Шукшинские дни
Они пройдут с 28 сентября по 2 октября — эти даты, как и дата проведения «Белоярской крепости» пока предварительные.
Массовые уличные мероприятия, скорее всего, не будут входить в программу, поэтому в этом году обойдется без народных гуляний на Пикете.
Но, как ранее рассказывал региональный министр культуры Елена Безрукова, организаторы сохранят формат кинопоказов, литературных встреч и бесед с актерами.
На кинофестивале можно будет увидеть 13 российских картин. В том числе из Баршкортостана и Якутии. Покажут и «Землю Эльзы» по мотивам пьесы Ярославы Пулинович. Этот фильм снимали на Алтае.
Откроют фестиваль в Барнауле. Закрытие же пройдет в бийском доме культуры.