Кум Путина приехал с семьей на отдых в Крым

Информация о приезде Медведчука вызвала резонанс в соцсетях. Комментировать это Бабанин отказался.

Ранее глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным. По его словам, знакомство произошло еще в начале нулевых на одном из официальных мероприятий. Тогда Медведчук был заместителем председателя Верховной рады Украины.

Он признался, как его дочь стала крестницей российского президента Владимира Путина.

«Это — по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году», —сообщил Медведчук.