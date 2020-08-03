Кум Путина приехал с семьей на отдых в Крым

«Виктор Медведчук проводит отпуск с семьей в Крыму», — сказал пресс-секретарь политика Олег Бабанин.
Информация о приезде Медведчука вызвала резонанс в соцсетях. Комментировать это Бабанин отказался.
Крестный отец
Ранее глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным. По его словам, знакомство произошло еще в начале нулевых на одном из официальных мероприятий. Тогда Медведчук был заместителем председателя Верховной рады Украины.
Он признался, как его дочь стала крестницей российского президента Владимира Путина.
«Это — по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году», —сообщил Медведчук.
Он положительно ответил на вопрос, видится ли дочь со своим крестным. Так одна из встреч случилась на даче политика в Крыму до 2014 года. Тогда Путин подарил крестнице букет и плюшевого медведя.
Полуостров
Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.