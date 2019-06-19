Власти намерены распространить курортный сбор на частный сектор

На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица — гостиницы или хостелы, отметил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Таким образом, по его мнению, граждане, сдающие туристам внаем собственное жилье, оказываются «в необоснованно привилегированном положении».

«Человек может владеть двумя-тремя домами или квартирами, сдавать их через онлайн-сервисы, а государство этого не видит», — сказал министр.

Чеботарев отметил, что собственникам недвижимости предложат регистрироваться в качестве самозанятых — для того, чтобы перечислять плату за постояльцев. Это даст им гарантии соцзащиты и будет способствовать постепенному выходу этой сферы туристического бизнеса из тени.

О сборе

Курортный сбор в России ввели с 1 мая 2018 года. Эксперимент по сбору средств с отдыхающих в четырех курортных регионах РФ продлится пять лет — до 2022 года, пишет mail.ru.

Его платят туристы в Алтайском крае (курорт Белокуриха) и в Ставрополье (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск), с 16 июля — в Краснодарском крае (Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи и еще четыре курортных поселения Туапсинского района).

Налог также планируется ввести в Крыму.

В Алтайском крае

В 2019 году в Алтайском крае курортный сбор повысили с 30 рублей до 50. Руководители санаториев Белокурихи и депутаты города выступили против повышения. Они считают, что сам курортный сбор — это «дополнительный раздражающий фактор» для потенциальных клиентов и без того «уязвимых» алтайских здравниц. Их конкурентоспособность упадет и бизнес в итоге пострадает.

Цифра

34,7 млн рублей курортного сбора планируется собрать в Алтайском крае в 2019 году направить их на благоустройство Белокурихи.