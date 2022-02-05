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Туризм

Ледокол «Виктор Черномырдин» будет перевозить пассажиров

Самый большой и мощный в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» станет пассажирским, узнал ТАСС.

Ледокол "Виктор Черномырдин".
Ледокол "Виктор Черномырдин".
rosmorport.ru

Это станет возможно после дооборудования. В символе класса ледокола «Виктор Черномырдин» будет указана характеристика «Passanger ship» и появится возможность перевозки пассажиров в количестве 93 человек.

«В планах предполагается задействовать ледокол для проведения арктических круизов и перевозки пассажиров в свободный от уставной деятельности период», — сообщили в Росморпорте.

Дооборудование (дополнительное освещение, переоборудовать систему безопасности и так далее) должны завершить не позднее 1 апреля.

Стоимость контракта составила 4,2 млн рублей.

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