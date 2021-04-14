Летний отдых на Алтае обойдется дороже, чем в санаториях Коктебеля и Сочи

В 2021 году летний отдых в санаториях двух Алтаев оказался одним из самых дорогих в Сибири и даже России по версии портала бронирования Санатории-России.рф .

Дороже всех в Сибири санаторных отдых обходится в Республике Алтай (4 460 рублей в сутки) и в Алтайском крае (4 300 рублей).

Можно найти санатории в Крыму, где отдохнуть будет дешевле, чем на Алтае. Например, в Коктебеле сутки будут стоить 3 160 рублей (самый дорогой вариант Крыма — Ялта — 4 850 рублей).

В Краснодарском крае дешевле всего восстановить силы в санаториях Туапсе — 3 120 рублей, дороже всего — здравницы Сочи, где просят 4 380 рублей в сутки (что все равно дешевле, чем в Республике Алтай).

В санаториях Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье дешевле всего остановиться в Железноводске — менее 3-х тысяч рублей, дороже — в Кисловодске (3 680 рублей).

Бюджетные санатории Сибири

В пятерку самых недорогих регионов Сибири для летнего отдыха вошли Томская (2 390 рублей в сутки), Кемеровская (2 550 рублей), Омская (2 720 рублей), Иркутская (2 860 рублей) области и Красноярский край (3 200 рублей).

Ранее стало известно, что перелет Москва — Горно-Алтайск за два года подешевел на 60%.