С 2019 года средний чек на перелет из Москвы на Алтай подешевел на 60%, выяснил сервис поездок и путешествий Туту.ру .

Средний чек за перелет по России в апреле-мае 2021 года составляет 6 902 рубля в одну сторону, на 6,6% меньше, чем два года назад. Эксперты анализировали данные по билетам, оформленным с 1 января по 31 марта для вылетов в период с 1 апреля по 31 мая.

Так, снижение среднего чека более чем на 30% произошло по направлениям Москва — Горно-Алтайск (-60%), Санкт-Петербург — Пермь (-59%), Санкт-Петербург — Саратов (-50%).

В 2019 году перелет Москва — Горно-Алтайск в одну сторону стоил 14 402 рублей, в 2021 году уже 5 737 рублей.

Среди топ-10 направлений по России самое доступное это Москва — Санкт-Петербург (средний чек около 3 тыс. рублей), а самое дорогое — это Санкт-Петербург — Симферополь около 6,8 тыс. рублей).

Больше остальных подорожали перелеты Москва — Томск, Москва — Нижнекамск, Новосибирск — Нижневартовск, Москва — Ростов-на-Дону, Уфа — Нижневартовск, Москва — Якутск и Уфа — Краснодар.

Ранее сообщалось, что весной «единый» билет открывает российским туристам дорогу в Архыз и в зоны отдыха Алтайского края.