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Туризм

Россиян заманивают на Алтай по «единому» билету

Весной «единый» билет открывает российским туристам дорогу в Архыз и в зоны отдыха Алтайского края, пишет «Российская газета» со ссылкой на Минтранс РФ.

Трасса на Белокуриху.
Трасса на Белокуриху.
altairegion22.ru

Такой билет предполагает использование сразу нескольких видов транспорта. Например, самолет и автобус. Авиарейсы состыкованы со временем отправления и прибытия автобуса. За счет этого пассажиры экономят время — сокращается количество пересадок и появляется возможность бесплатно провезти с собой ребенка до пяти лет по автобусной части билета.

Также пассажирам предоставляется круглосуточное информационное сопровождение.

Летом перевозки по «единому» билету возобновят в Абхазию и в города Калининградской области.

Мультимодальные перевозки в перспективе появятся в Краснодарском крае, Курской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Новосибирской и Вологодской областях.

Идет подготовка заключения соглашений с правительством Ставропольского края, Свердловской и Астраханской областей, добавили в министерстве транспорта.

Впервые «единый» билет появился в 2014 году после присоединения Крыма к России, когда возникла необходимость обеспечения железнодорожного сообщения таким образом, чтобы пассажиры не заезжали на территорию Украины.

За весь период мультимодальной системой воспользовались более 2,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что посещаемость алтайской игорной зоны «Сибирская монета» в ковидном 2020 году выросла на 20%.

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