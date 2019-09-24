Летом россияне предпочли отдыхать дома и не больше двух недель

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные большого социологического опроса на тему «Как я провел лето». Выяснилось, что большинство россиян в этом году летом остались дома, предпочли рыбалку или поход за грибами, но их активный отдых длился около двух недель.

За границу на летние каникулы в этом году сумели отправиться лишь 8% опрошенных россиян. Но даже такой скромный показатель не помещал внешнему туризму опередить внутренний — на курортах Краснодарского края или в Крыму отдохнули лишь 6% опрошенных. Средний чек турпоездки составил на человека 39 942 рубля.

Большинство россиян предпочли остаться у себя в регионе, чтобы отправиться на дачу, рыбалку, по грибы или в поход.

У половины опрошенных летний отпуск длился не более 16 дней. И тем не менее, около 70% опрошенных россиян остались довольны прошедшим летом.

А вот недовольные отметили, что больше всего они разочарованы высокими ценами на турпоездки при очень низком уровне сервиса.