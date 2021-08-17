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Туризм

Бывший муж Собчак с девушкой и детьми отдохнул на Алтае

Российский актер, режиссер и телеведущий, а также бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган провел каникулы в Республике Алтай. Впечатлениями он поделился в Instgram.

Максим Виторган отдохнул на Алтае.
Максим Виторган отдохнул на Алтае.
https://www.instagram.com/mvitorgan

Как признался Виторган, отдых на Алтае он планировал давно, но каждый раз мешали какие-то обстоятельства.

В поездке он сделал несколько выводов:

  • «На Алтай надо ехать только так, чтобы вообще никуда не спешить. В противном случае, если все бегом, а вы бывали в Австрии-Швейцарии-Исландии, то будете в легком недоумении. Время работает на Алтай»,
  • «Надо планировать маршрут так, чтобы ночевать в разных местах. То есть, без „челночных“ переездов»,
  • «Вертолет не всегда лучшее решение. Что-то хорошо бы приехать да с остановками. Хотя, конечно, вертолет сильно упрощает. Но в связи с резким ростом спроса и отстающим предложением цены космические»,
  • «Перед (!!!) поездками очень рекомендую посетить нацмузей в Горно-Алтайске. Возникнет объем восприятия увиденного. Да и просто отличный музей»,
  • «С инфраструктурой, конечно, на порядок лучше, чем позорище на Байкале (были там зимой и писал об этом), но, все равно, это … ну в общем, проблемная зона, пока… хотя положительная динамика есть».

На Алтае он отдыхал с возлюбленной Нино Нинидзе и детьми от первого брака.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выходные в Горном.

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