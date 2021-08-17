Бывший муж Собчак с девушкой и детьми отдохнул на Алтае

Российский актер, режиссер и телеведущий, а также бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган провел каникулы в Республике Алтай. Впечатлениями он поделился в Instgram.

Как признался Виторган, отдых на Алтае он планировал давно, но каждый раз мешали какие-то обстоятельства.

В поездке он сделал несколько выводов:

«На Алтай надо ехать только так , чтобы вообще никуда не спешить. В противном случае , если все бегом , а вы бывали в Австрии-Швейцарии-Исландии , то будете в легком недоумении. Время работает на Алтай»,

чтобы вообще никуда не спешить. В противном случае если все бегом а вы бывали в Австрии-Швейцарии-Исландии то будете в легком недоумении. Время работает на Алтай», «Надо планировать маршрут так , чтобы ночевать в разных местах. То есть , без „челночных“ переездов»,

чтобы ночевать в разных местах. То есть без „челночных“ переездов», «Вертолет не всегда лучшее решение. Что-то хорошо бы приехать да с остановками. Хотя , конечно , вертолет сильно упрощает. Но в связи с резким ростом спроса и отстающим предложением цены космические»,

конечно вертолет сильно упрощает. Но в связи с резким ростом спроса и отстающим предложением цены космические», «Перед ( !!!) поездками очень рекомендую посетить нацмузей в Горно-Алтайске. Возникнет объем восприятия увиденного. Да и просто отличный музей»,

!!!) поездками очень рекомендую посетить нацмузей в Горно-Алтайске. Возникнет объем восприятия увиденного. Да и просто отличный музей», «С инфраструктурой , конечно , на порядок лучше , чем позорище на Байкале ( были там зимой и писал об этом), но , все равно , это … ну в общем , проблемная зона , пока… хотя положительная динамика есть».

На Алтае он отдыхал с возлюбленной Нино Нинидзе и детьми от первого брака.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выходные в Горном.