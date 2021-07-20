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Туризм

Новосибирский губернатор провел уикэнд в Алтайском крае

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выходные на Алтае, о чем рассказал в Instagram.

Новосибирский губернатор на археологических раскопках в Алтайском крае.
Новосибирский губернатор на археологических раскопках в Алтайском крае.
instagram.com/travnikov.andrey

В Алтайский край глава области приехал по приглашению научного руководителя Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Анатолия Деревянко.

Травников побывал в Денисовой пещере, «с интересом осмотрел находки текущего года — древние орудия и произведения первобытного искусства».

«Удалось побывать и на памятнике Карама — это древнейшая из известных в Северной Азии стоянок человека. Атмосфера непередаваемая. Уверен, эти места нас еще удивят!» — уверен губернатор.

Он пожелал ученым продуктивной работы и новых открытий.

Среди комментариев, которые оставили под постом жители Новосибирска и области, больше всего сообщений на дорожную тему. Оказалось, соседи завидуют алтайским дорогам.

«Дороги Алтая — это мечта Новосибирска, там в аулах дороги лучше», «Ну, а фигли ему еще делать? Дорог в Новосибе нет, свалка на хилке опять горит. А на Алтае красиво!», «Отдых это хорошо! Удалось ли приметить, что асфальт у соседей лучше?».

Ранее altapress.ru рассказывал историю знаменитой Денисовой пещеры.

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