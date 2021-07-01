Денисова пещера — уникальный уголок Алтайского края. Блогеры включают Денисову пещеру в ТОП мест для посещений, а археологи находят там все новые и новые реликвии. По легендам, там жил то ли святой старец, то ли черный шаман. История знаменитой Денисовой пещеры — в материале altapress.ru.

Древние люди Алтая жили в Денисовой пещере веками и тысячелетиями. Современные археологи нашли там новый, ранее не известный вид древнего человека. Его там и назвали — «денисовский человек». Эти предки жили здесь 250−300 тысяч лет назад.

Известно, что алтайцы звали это место «Аю-Таш». Название переводится как «медвежий камень». Существовала легенда о черном шамане, который наслал на жителей многолетний дождь. По просьбе местных жителей его победил и изгнал белый шаман.

Есть две версии, почему пещера так называется.

Браслет из Денисовой пещеры 7info.ru

Согласно первой, во второй половине XVIII века там жил святой старец Дионисий. Согласно второй, недалеко от пещеры пас стада пастух Денис. В пещере он прятался от непогоды, пишет altlib.ru.

В трудах русских священников-миссионеров начала XIX века пещера уже фигурирует.

Археологическим памятником Денисову пещеру объявили в 1977 году, а полноценные исследования начали проводить в 1982 году.

В многометровой толще пещерных отложений сосредоточена вся древнейшая история Северной Азии: от раннего палеолита до средневековья. Количество находок, сделанных в пещере, превышает 80 тысяч: это орудия труда, предметы вооружения, украшения, останки животных и растений.

Археологи находили керамику, изделия из железа, бронзы и кости, а также останки более ста видов животных. Среди них — шерстистый носорог, красный волк, малый пещерный медведь и другие.

Самым древним находкам — только вдумайтесь! — более 300 тысяч лет. Найденные редкости хранятся в запасниках в Новосибирске, в Бийском краеведческом музее, а также в школьных музеях в Солнешном и Черном Ануе.

Денисова пещера. Антон Нелюбин

Благодаря раскопкам в пещере выяснилось, что тысячелетия назад алтайские предгорья были покрыты лесами. Там росли дуб, бук, граб, маньчжурский орех и даже северные виды бамбука. А также археологи нашли подвески из скорлупы страусиного яйца, орудия из горного хрусталя и метеоритного железа.

Справка Денисова пещера находится в Солонешенском районе Алтайского края, в 4 км от села Черный Ануй. Археологи нашли там двадцать культурных слоев, представляющих разные эпохи развития человечества. По научной значимости Денисову пещеру сравнивают с древним Новгородом или Самаркандом.

Анна Карпова