Две новые пещеры неандертальцев нашли в Алтайском крае, где ранее откопали зуб

Ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обнаружили две неизвестные пещеры в Алтайском крае, сообщает ТАСС .

Пещеры расположены неподалеку от двух других археологических памятников вблизи реки Чагырка — там нашли останки неандертальцев, обитавших 60 тыс. лет назад.

Профессор РАН Ксения Колобова отметила, что раскопки новых пещер позволят исследователям определить, на кого охотились и как жили неандертальцы

Напомним, следы первой волны миграции неандертальцев в Сибирь зафиксировали в Денисовой пещере на Алтае. Археологи, проанализировав находки в Чагырской пещере, обнаружили ранее незарегистрированную вторую волну миграции.

«У нас был один кусочек из пазла, а благодаря этим новым пещерам, у нас появляется шанс определить стратегии их передвижения, зачем они шли, на кого охотились, определить сезонность обитания», — подчеркнула доктор исторических наук Колобова.

Денисова пещера. Антон Нелюбин

Пещеры обнаружили в ходе разведки горных систем, в семи километрах от устья реки Чагырки.

Одна из пещер располагается на 30 м выше одной из ранее открытых — пещеры имени Окладникова. Там нашли орудие среднего палеолита, принадлежащее поздним алтайским неандертальцам.

По словам Колобовой, к раскопкам пещер ученые планируют приступить в 2021 году.

Кстати, ученые установили, что жившие в Чагырской пещере неандертальцы генетически ближе к европейским популяциям, чем к тем неандертальцам, которые жили в расположенной в 100 км Денисовой пещере.

Накануне в Чагырской пещере на Алтае археологи обнаружили при раскопках останки неандертальца и два зуба.