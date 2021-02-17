«Масленица» и еще 41 праздник. Стало известно, как в 2021 году будут развлекать туристов на Алтае

На сайте Алтайтурцентра опубликовали событийный календарь на 2021 год . На 56 страницах рассказывается о мероприятиях, которые планируются в предстоящие 10 месяцев.

На Алтае в третий раз за сезон расцвел маральник

Для путешественников анонсировали 42 мероприятия. Стартует календарь с «Сибирской Масленицы» 13 марта. Как уже сообщалось, фестиваль из-за ковида будет менее масштабным, чем раньше.

20 марта планируется фестиваль зимней рыбалки «ЛедОК» в Завьяловском районе, в апреле пройдут Лосиные игры, форум VISIT ALTAI, 1 мая — Цветение маральника, Кубок мира по гребле и многое другое.

Среди новинок фестиваль военно-исторической реконструкции «Белоярская крепость», фестиваль бардовской песни на «Бирюзовой Катуни», квест «Прошагай город» и Гонка героев.