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Туризм

«Масленица» и еще 41 праздник. Стало известно, как в 2021 году будут развлекать туристов на Алтае

На сайте Алтайтурцентра опубликовали событийный календарь на 2021 год. На 56 страницах рассказывается о мероприятиях, которые планируются в предстоящие 10 месяцев.

На Алтае в третий раз за сезон расцвел маральник
На Алтае в третий раз за сезон расцвел маральник
Дарья Борисенко, Валерий Степанюк / «Алтайтурцентр»

Для путешественников анонсировали 42 мероприятия. Стартует календарь с «Сибирской Масленицы» 13 марта. Как уже сообщалось, фестиваль из-за ковида будет менее масштабным, чем раньше.

20 марта планируется фестиваль зимней рыбалки «ЛедОК» в Завьяловском районе, в апреле пройдут Лосиные игры, форум VISIT ALTAI, 1 мая — Цветение маральника, Кубок мира по гребле и многое другое.

Среди новинок фестиваль военно-исторической реконструкции «Белоярская крепость», фестиваль бардовской песни на «Бирюзовой Катуни», квест «Прошагай город» и Гонка героев.

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