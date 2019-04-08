Что будет на празднике «Цветение маральника» и сколько стоит туда съездить

1 мая на территории «Бирюзовой Катуни» пройдет праздник «Цветение маральника», посвященный открытию летнего турсезона на Алтае. Ежегодно его посещают десятки тысяч туристов. Рассказываем, что интересного подготовили организаторы в этом году, как не попасть в пробку на трассе и сколько стоит съездить на «Цветение маральника».

Краткое содержание

Где и когда пройдет праздник «Цветение маральника»

В 2019 году в 7-й раз пройдет «Цветение маральника». Уже несколько лет праздник организуют на территории турзоны «Бирюзовая Катунь» в Алтайском районе. В этом году массовое туристическое событие пройдет 1 мая, с 12:00 до 17:00.

Дату выбрали из-за того, что в этот день начинаются майские праздники, и, как правило, туристы едут отдыхать в Горный. Как отметила руководитель «Алтайтурцентра» Татьяна Сажаева, праздник «Цветение маральника» предоставляет возможность всем, кто занимается туризмом в Алтайском крае и Республике Алтай рассказать о новых турах, пообщаться с потенциальными туристами и пригласить их на свои события.

Как без пробок добраться до «Бирюзовой Катуни» и сколько стоят туры

Турзона находится в Алтайском районе, на левом берегу Катуни. Расстояние между Барнаулом и «Бирюзовой Катунью» составляет около 290 км.

Р-256 Чуйский тракт. rosavtodor.ru/ ( CC BY 4.0) CC BY 4.0)

Как доехать самостоятельно

На автомобиле можно доехать за 3−4 часа. Однако в последние годы в день праздника на Чуйском тракте в сторону Горного Алтая образуются пробки, из-за чего туристы долго добираются до места проведения фестиваля. В этом году ситуация может усугубиться из-за запланированного ремонта дорог.

Чтобы избежать пробок, в «Алтайтурцентре» рекомендуют туристам поехать через село Алтайское и Бирюксинский перевал.

Татьяна Сажаева,

руководитель «Алтайтурцентра»:

Есть возможность, повернув в Бийске, проехать по малому золотому кольцу без пробок, преодолеть Бирюксинский перевал, заехать в село Алтайское, где бабушки продают выращенные на огороде урожай, посмотреть панораму красивых гор. А после поехать на «Бирюзовую Катунь» без пробок.

1 мая въезд на территорию «Бирюзовой Катуни» будет бесплатным только со стороны Алтайского края, согласно съеме праздника.

«Цветение маральника-2019». Схема. www.visitaltai.info

Как добраться организованной группой

Уехать на «Цветение маральника» можно с туристическими компаниями, которые организуют доставку из Барнаула, Бийска, Павловска, Белокурихи, Камня-на-Оби, Новосибирска, Омска и Томска. Тур из алтайских городов стоит от 700 рублей (из Барнаула от 1,1 тыс. рублей). Из сибирских городов в этом году туроператоры везут туристов на Алтай на несколько дней, поэтому туры стоят от 2,6 до 13,5 тыс. рублей.

«У каждой туркомпании — свои фишки. Кто-то успевает завезти туристов в сыроварню, кто-то — в музей, кто-то предлагает подняться на подъемнике», — отметила Татьяна Сажаева.

Список турфирм опубликован на сайте праздника.

«Цветение маральника 2018». Бирюзовая Катунь. Евгения Родочинская

Что посмотреть на празднике «Цветение маральника»

Программа «Цветения маральника» построена таким образом, чтобы даже опоздавшие гости праздники не пропустили главных событий и смогли посетить основные площадки. Праздник начнется в 12:00, и каждый час программа будет повторяться. Исключением будут события, которые организаторы запланировали в 13:00 и 15:00.

«Цветение маральника 2018». Бирюзовая Катунь. Евгения Родочинская

Ярмарка ремесленников

В течение праздника будет работать ярмарка алтайских ремесленников.

Более 30 мастеров и творческих студий представят сувениры и изделия ручной работы, среди них товары из дерева, керамика, куклы, магниты, украшения и другое. Туристы смогут на мольберте нарисовать ветки маральника, изготовить цветок в технике оригами или за несколько секунд изготовить монету.

Сельские районы Алтайского края представят туристические события и новые туры на лето-2019, будут кормить гостей праздника национальными блюдами, организуют тематические фотозоны с орловскими рысаками и борзыми, хасками и маламутами. Туристы смогут купить алтайские травы, мед, сыр и другие продукты, изготовленные на крестьянских подворьях.

«Цветение маральника 2018». Бирюзовая Катунь. Евгения Родочинская

Концерт на лужайке

В этом году концерт пройдет не на сцене, а буквально посреди толпы — артисты будут петь и танцевать рядом с туристами. Центральная аллея, по словам организаторов, превратится в перформанс, а гости праздника станут его участниками.

На празднике этнические индейцы в национальных костюмах сыграют на национальных инструментах и споют. Школа DJ будет поднимать настроение туристов с помощью музыки. В программе запланированы показательные выступления казачьих боевых искусств.

Экскурсии

Туроператоры на «Бирюзовой Катуни» будут водить туристов к местам цветения маральника — к памятнику Рериху.

«Цветение маральника 2018». Бирюзовая Катунь. Евгения Родочинская «Цветение маральника 2018». Бирюзовая Катунь. Евгения Родочинская Тавдинские пещеры. Бирюзовая Катунь. Евгения Родочинская

Туристов повезут и на пасеку «Медовый рай», где можно попробовать горный мед, бальзамы, чай на горных травах.

Традиционно на «Бирюзовой Катуни» будет работать популярная экскурсия в Тавдинские пещеры. Это природный объект оборудован лестницами, перилами, смотровой площадкой и освещением.

Купить экскурсии можно будет у туроператора на центральной аллее. Часовые экскурсии на пасеку и к месту цветению маральнику длятся час и стоят 200 рублей. По пещерам туристов водят в течение 1,5−2 часов, помимо 200 рублей за экскурсию нужно будет заплатить 150 рублей за вход.

Музей «переедет» на «Бирюзовую Катунь»

В 2019 году алтайский краеведческий музей впервые присоединится к празднику и привезет с собой работу художника Григория Чорос-Гуркина — картину «Маральник», которая была написана в 1916 году и никогда не выставлялась. Ее автор был учеником известного живописца Ивана Шишкина и первым профессиональным художником среди представителей коренных народов Сибири, отметила директор музея Наталья Вакалова.

Картина «Маральник» ( 1916) Г.И. Чорос-Гуркина. Предоставлено «Алтайтурцентром».

Ближе к празднику программу могут дополнить новыми событиями, которые зависят от погодных условий.

Где поесть и переночевать

В «Бирюзовой Катуни» будут работать кафе, рестораны, продуктовый магазин и торговые павильоны. Перекусить можно и на фуд-зоне, где будут блюда сибирской кухни из натуральных алтайских продуктов. Производители представят напитки из алтайских трав, кисели из калины, облепихи, брусники, черники, шиповника и пихтового концентрата.

«Цветение маральника 2018». Бирюзовая Катунь. Евгения Родочинская

Места в гостиницах «Бирюзовой Катуни» или на ближайших турбазах нужно забронировать заранее. Суточное размещение выйдет от 600 до 5 тыс. рублей.

Когда цветет маральник и почему его нельзя срывать

Традиционно в конце апреля — в начале мая на открытых склонах гор и предгорий Алтая, вдоль реки Катунь начинает цвести маральник.

«Цветение маральника 2018». Бирюзовая Катунь. Евгения Родочинская

Это редкое растение для Алтайского края, оно занесено в региональную Красную книгу. Поэтому нельзя выкапывать кустарник, ломать ветви на букеты, обрывать цветки. За нарушение этого правила предполагает штраф на граждан от 1 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, на юридических лиц — от 20 до 30 тыс. рублей.

«Цветение маральника»: как это было в прошлые годы