Что будет на празднике «Цветение маральника» и сколько стоит туда съездить

Где и когда пройдет праздник «Цветение маральника»
В 2019 году в 7-й раз пройдет «Цветение маральника». Уже несколько лет праздник организуют на территории турзоны «Бирюзовая Катунь» в Алтайском районе. В этом году массовое туристическое событие пройдет 1 мая, с 12:00 до 17:00.
Дату выбрали из-за того, что в этот день начинаются майские праздники, и, как правило, туристы едут отдыхать в Горный. Как отметила руководитель «Алтайтурцентра» Татьяна Сажаева, праздник «Цветение маральника» предоставляет возможность всем, кто занимается туризмом в Алтайском крае и Республике Алтай рассказать о новых турах, пообщаться с потенциальными туристами и пригласить их на свои события.
Как без пробок добраться до «Бирюзовой Катуни» и сколько стоят туры
Турзона находится в Алтайском районе, на левом берегу Катуни. Расстояние между Барнаулом и «Бирюзовой Катунью» составляет около 290 км.
Как доехать самостоятельно
На автомобиле можно доехать за 3−4 часа. Однако в последние годы в день праздника на Чуйском тракте в сторону Горного Алтая образуются пробки, из-за чего туристы долго добираются до места проведения фестиваля. В этом году ситуация может усугубиться из-за запланированного ремонта дорог.
Чтобы избежать пробок, в «Алтайтурцентре» рекомендуют туристам поехать через село Алтайское и Бирюксинский перевал.
Татьяна Сажаева,
руководитель «Алтайтурцентра»:
Есть возможность, повернув в Бийске, проехать по малому золотому кольцу без пробок, преодолеть Бирюксинский перевал, заехать в село Алтайское, где бабушки продают выращенные на огороде урожай, посмотреть панораму красивых гор. А после поехать на «Бирюзовую Катунь» без пробок.
1 мая въезд на территорию «Бирюзовой Катуни» будет бесплатным только со стороны Алтайского края, согласно съеме праздника.
Как добраться организованной группой
Уехать на «Цветение маральника» можно с туристическими компаниями, которые организуют доставку из Барнаула, Бийска, Павловска, Белокурихи, Камня-на-Оби, Новосибирска, Омска и Томска. Тур из алтайских городов стоит от 700 рублей (из Барнаула от 1,1 тыс. рублей). Из сибирских городов в этом году туроператоры везут туристов на Алтай на несколько дней, поэтому туры стоят от 2,6 до 13,5 тыс. рублей.
«У каждой туркомпании — свои фишки. Кто-то успевает завезти туристов в сыроварню, кто-то — в музей, кто-то предлагает подняться на подъемнике», — отметила Татьяна Сажаева.
Список турфирм опубликован на сайте праздника.
Что посмотреть на празднике «Цветение маральника»
Программа «Цветения маральника» построена таким образом, чтобы даже опоздавшие гости праздники не пропустили главных событий и смогли посетить основные площадки. Праздник начнется в 12:00, и каждый час программа будет повторяться. Исключением будут события, которые организаторы запланировали в 13:00 и 15:00.
Ярмарка ремесленников
В течение праздника будет работать ярмарка алтайских ремесленников.
Более 30 мастеров и творческих студий представят сувениры и изделия ручной работы, среди них товары из дерева, керамика, куклы, магниты, украшения и другое. Туристы смогут на мольберте нарисовать ветки маральника, изготовить цветок в технике оригами или за несколько секунд изготовить монету.
Сельские районы Алтайского края представят туристические события и новые туры на лето-2019, будут кормить гостей праздника национальными блюдами, организуют тематические фотозоны с орловскими рысаками и борзыми, хасками и маламутами. Туристы смогут купить алтайские травы, мед, сыр и другие продукты, изготовленные на крестьянских подворьях.
Концерт на лужайке
В этом году концерт пройдет не на сцене, а буквально посреди толпы — артисты будут петь и танцевать рядом с туристами. Центральная аллея, по словам организаторов, превратится в перформанс, а гости праздника станут его участниками.
На празднике этнические индейцы в национальных костюмах сыграют на национальных инструментах и споют. Школа DJ будет поднимать настроение туристов с помощью музыки. В программе запланированы показательные выступления казачьих боевых искусств.
Экскурсии
Туроператоры на «Бирюзовой Катуни» будут водить туристов к местам цветения маральника — к памятнику Рериху.
Туристов повезут и на пасеку «Медовый рай», где можно попробовать горный мед, бальзамы, чай на горных травах.
Традиционно на «Бирюзовой Катуни» будет работать популярная экскурсия в Тавдинские пещеры. Это природный объект оборудован лестницами, перилами, смотровой площадкой и освещением.
Купить экскурсии можно будет у туроператора на центральной аллее. Часовые экскурсии на пасеку и к месту цветению маральнику длятся час и стоят 200 рублей. По пещерам туристов водят в течение 1,5−2 часов, помимо 200 рублей за экскурсию нужно будет заплатить 150 рублей за вход.
Музей «переедет» на «Бирюзовую Катунь»
В 2019 году алтайский краеведческий музей впервые присоединится к празднику и привезет с собой работу художника Григория Чорос-Гуркина — картину «Маральник», которая была написана в 1916 году и никогда не выставлялась. Ее автор был учеником известного живописца Ивана Шишкина и первым профессиональным художником среди представителей коренных народов Сибири, отметила директор музея Наталья Вакалова.
Ближе к празднику программу могут дополнить новыми событиями, которые зависят от погодных условий.
Где поесть и переночевать
В «Бирюзовой Катуни» будут работать кафе, рестораны, продуктовый магазин и торговые павильоны. Перекусить можно и на фуд-зоне, где будут блюда сибирской кухни из натуральных алтайских продуктов. Производители представят напитки из алтайских трав, кисели из калины, облепихи, брусники, черники, шиповника и пихтового концентрата.
Места в гостиницах «Бирюзовой Катуни» или на ближайших турбазах нужно забронировать заранее. Суточное размещение выйдет от 600 до 5 тыс. рублей.
Когда цветет маральник и почему его нельзя срывать
Традиционно в конце апреля — в начале мая на открытых склонах гор и предгорий Алтая, вдоль реки Катунь начинает цвести маральник.
Это редкое растение для Алтайского края, оно занесено в региональную Красную книгу. Поэтому нельзя выкапывать кустарник, ломать ветви на букеты, обрывать цветки. За нарушение этого правила предполагает штраф на граждан от 1 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, на юридических лиц — от 20 до 30 тыс. рублей.