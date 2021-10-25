Между Россией и Таиландом возобновляется авиасообщение. Что говорят в барнаульских турфирмах

Таиланд с 1 ноября отменяют карантин для вакцинированных туристов, а с 9 ноября оперштаб разрешил прямые перелеты в эту страну. Altapress.ru расскажет, какие еще произошли изменения и чего ждут барнаульские турфирмы от открытия направления.

Что произошло

С 1 ноября вакцинированные туристы могут прилетать в любой аэропорт Таиланда и начать путешествие без карантина.

С этого же дня количество направлений, открытых для туристов, увеличивается до 17 провинций. Доступен весь Бангкок, Прачуап Кхири Хан (район Хуахина), все регионы Краби и Пангнга и т. д.

Также отменяются сертификаты CoE (Certificate of Entry) — разрешения на въезд. Его заменят на Thai Pass. С большой вероятностью, это будет уведомительная электронная форма, вроде PLF в Греции или HES в Турции. Она упростит заполнение иммиграционной формы TM6 и формы декларации о состоянии здоровья T8.

С 1 декабря откроются еще 16 провинций, включая Чианграй, Мэхонгсон, Лампхун, Пхрэ и Сукхотай.

Российский паспорт и загранпаспорт. Анна Зайкова , altapress.ru

Что нужно для въезда ( по информации Ростуризма)

— Подтвердить оплату обязательного карантина по прибытии (для непривитых туристов).

— Медицинская страховка на сумму не менее 100 тыс. долларов, которая включает лечение коронавируса и действует на территории Таиланда во время всего периода пребывания.

— Медицинская справка о готовности к авиаперелету (Fit-to-Fly certificate) на английском языке, выданная не ранее чем за 72 часа до вылета.

— Отрицательный результат ПЦР-теста, выданные не ранее чем за 72 часа до вылета (и для привитых тоже).

Таиланд. Источник: архив компании «Авиафлот»

Что думают представители барнаульских турфирм

Александра Томашевич,

директор «СК-тур» ( Pegas Touristik)

«Для нашего региона Таиланд — одно из самых востребованных направлений, открытие которого действительно очень ждут туристы. Он и Вьетнам пользуется спросом зимой. Поэтому новость о том, что можно лететь на Пхукет, — радость. Сейчас Таиланд готов нас принимать по упрощенному режиму въезда (без карантинных мер для привитых туристов), но пока ни один из операторов не поставил чартерные рейсы. Пока есть только регулярные. Ждем, получат ли туроператоры разрешение на организацию чартеров. Так что сегодня пока путевок в эту страну мы не продаем».

Таиланд Фото предоставлено рекламодателем

Валерий Шейко,

директор «СГ-тур» ( ANEX tour)