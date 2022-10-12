Алтайский край получает рекордные инвестиции, агроусадьбы одна за одной берут гранты и даже к многострадальной «Горной стране», кажется, в этом году «придет» газ. Начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности региона Евгений Дешевых рассказал о том, каким было это лето, и подвел некоторые итоги за девять месяцев. Подробности — в материале altapress.ru .

Сколько человек посетили регион и какие деньги вложили в алтайский туризм

За девять месяцев Алтайский край посетили 1,6 млн туристов. До 2019-го этот показатель немного не дотянул: тогда в аналогичный период в регионе встретили 1,8 млн отдыхающих. В начале года туризм тормозили коронавирусные ограничения, некоторые события не проводили, например, фестиваль «Сибирская масленица».

Зато в этом году край преуспевает в получении частных инвестиций — за первое полугодие они составили 677 млн рублей. Это на 40% больше аналогичного периода 2021 года, который, кстати, был рекордным. Тогда за 12 месяцев турсфера получила 1,8 млрд рублей. По словам Дешевых, эта цифра превышает показатели 2019 года в два раза.

Что касается бюджетных инвестиций: на развитие обеспечивающей инфраструктуры направили порядка 1,6 млрд рублей — втрое больше, чем 2021 году. Эти деньги получат «Белокуриха Горная», игорная зона «Сибирская монета» и особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь».

«Помимо развития инженерной инфраструктуры средства пойдут на реконструкцию дороги, которая соединяет Алтайское с озером Ая и Бирюзовой Катунью», — уточнил Евгений Дешевых.

Казино Altai Palace в игорной зоне «Сибирская монета». Анна Зайкова , altapress.ru

В этом году в Белокурихе планируют сдать дорогу до горы Глухариная. На 2023-й намечено открытие отеля с клиникой превентивной медицины «Гранд-Крио Алтай».

Какие новые инвестпроекты воплотят в Алтайском крае

В этом году одобрили пять инвестиционных проектов для «Бирюзовой Катуни» на сумму более 1,5 млрд рублей. Благодаря новым резидентам появятся средства размещения для более чем 800 человек.

Также летом на петербургском экономическом форуме правительство края подписало два крупных инвестиционных соглашения. Согласно им, группа компаний «Азимут» построит в «Белокурихе Горной» гостиничный комплекс общей стоимостью порядка 2 млрд рублей, а акционерное общество «Санаторий „Алтай“» — новый санаторий на 440 номеров с объемом инвестиций около 8 млрд рублей.

В «Сибирской монете» апарт-отель из 42 шале уже принимает туристов. На очереди строительство гостиничного комплекса на 240 номеров.

Grand Chalet Altay от компании «Лес и река», Бирюзовая Катунь. altapress.ru.

На что пойдет курортный сбор в Белокурихе

Цифры 39 млн рублей курортного сбора получила Белокуриха в период с января по сентябрь 2022 года. 16,3 млн рублей из них собрали в летние месяцы.

Курортный сбор тратят на благоустройство общественных пространств Белокурихи. Так, например, в этом году обустроили терренкур «Сибирский тракт», сейчас приводят в порядок сквер напротив санатория «Алтайский замок».

Цифра 50 млн рублей — сумма заключенных контрактов на благоустройство курорта в 2022 году.

Также в Белокурихе разрабатывают систему навигации и готовят проектную документацию для благоустройства набережной в районе старой радонолечебницы. Его проведут уже в следующем году.

Цифра Более 110 тыс. человек посетили Белокуриху с начала 2022 года.

Космический аппарат в Белокурихе-2. Пресс-служба «Курорта Белокуриха»

Как развивается сельский туризм

Примерно 180 сельских домов действуют на территории более 20 муниципальных районов. Общий турпоток — порядка 130 тыс. человек.

Алтайские предприниматели получают гранты на развитие агротуризма от Министерства сельского хозяйства. В этом году он достался бизнесмену из Алтайского района, который будет привозить туристов на сыроварню.

«Гости смогут понаблюдать за производством и приготовлением сыра, продегустировать его, приобрести, и, может быть, поучаствовать в процессе», — уточнил Евгений Дешевых.

Уже одобрен бизнес-план еще одного предпринимателя из Алтайского района — мараловодческое хозяйство «Никольское» приступит к своему проекту в следующем году. Детали Евгений Дешевых не уточнил.

В каких туристических зонах появятся газ и вода

На «Бирюзовой Катуни» запустили канализационно-очистные сооружения, сейчас устраняются незначительные дефекты.

Работы по созданию сети водоснабжения в «Белокурихе Горной» также завершили — устраняют замечания. В управлении ожидают, что ее введут в эксплуатацию до конца года. Заключен контракт на строительство сети водоотведения и канализации.

«Горная страна». Бийский автотуркластер. Фото Владимира Бедарева.

К ноябрю или началу декабря, возможно, подадут газ к кафе «Горная страна» в туркластере «Золотые ворота». Напомним, инвестору приходилось отапливаться своими силами с 2012 года. Как отметил Евгений Дешевых, на объекте уже завершают все физические работы и готовятся к опрессовке системы. Точный срок запуска зависит от итогов проверки.

«Есть основания полагать, что когда площадку обеспечат газом, новые инвесторы активизируются», — говорит Евгений Дешевых о будущем туркластера.

О чем еще говорил Евгений Дешевых

О Денисовой пещере

Вопрос о создании туристического кластера у Денисовой пещеры рассмотрят на одном из заседаний правительства края. Алтайский минтранс уже запланировал ремонт и реконструкцию дороги на семи участках в направлении пещеры.

Природно-археологический памятник «Денисова пещера» в Солонешенском районе. Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Цифра 10 тыс. человек ежегодно посещают Денисову пещеру.

О предпочтениях туристов

«Алтайские путешественники предпочитают отдых среднего ценового сегмента с качественным сервисом. Туристы из европейской части страны, которых стало много, выбирают премиум-сегмент», — говорит Евгений Дешевых.

Также жители Алтайского края чаще стали выбирать оздоровительный отдых — не только для укрепления физического здоровья, но и ментального. Растет спрос на автомобильные путешествия, экологический, сельский и гастрономический туризм.

Также Евгений Дешевых объяснил, почему мобилизованным могут не вернуть деньги за отмененные туры полностью.