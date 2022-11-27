На Алтае откроется самый большой в России пятизвездочный отель премиум-класса

В селе Манжерок (Республика Алтай) в начале 2023 года откроют огромный по масштабам гостиничный комплекс, пишет «Бийский рабочий».

Помимо самих номеров, их вместимость составит 304 комнаты и общая площадь — 51 тыс. кв. м., в отеле будет внушительная по меркам спа-зона.

Также на территории комплекса будет пять бассейнов, бани, сауны, массажные залы и досуговый центр.

Разместятся там и 12 отдельно стоящих жилых вилл. По территории отеля отдыхающим можно будет передвигаться на электромобилях.

Чтобы создать максимально комфортные условия, на курорте будет работать около двух тыс. сотрудников.

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