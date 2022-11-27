27 ноября
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Туризм

На Алтае откроется самый большой в России пятизвездочный отель премиум-класса

В селе Манжерок (Республика Алтай) в начале 2023 года откроют огромный по масштабам гостиничный комплекс, пишет «Бийский рабочий».

Лето. Отдых в горах. Туризм.
Лето. Отдых в горах. Туризм.
СС0

Помимо самих номеров, их вместимость составит 304 комнаты и общая площадь — 51 тыс. кв. м., в отеле будет внушительная по меркам спа-зона.

Также на территории комплекса будет пять бассейнов, бани, сауны, массажные залы и досуговый центр.

Разместятся там и 12 отдельно стоящих жилых вилл. По территории отеля отдыхающим можно будет передвигаться на электромобилях.

Чтобы создать максимально комфортные условия, на курорте будет работать около двух тыс. сотрудников.

Ранее стало известно, что за частные гиды организуют путешествия по Алтаю и сколько это стоит.

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