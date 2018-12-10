Селфи топлес и духовная пища: что постят в соцсети голодающие на Алтае актеры Деревянко и Ткаченко

Вот что пишут Павел и Артем в Instagram о своем пребывании в Горном Алтае:

— Да, детка, это Алтай! Тут все живое и настоящее, честное. Огромное небо, чистейший воздух, кристальная прозрачность какая-то… Мудрость…

— Голодаем в Улутае вместе с кумом Темой. Есть, конечно, хочется, но вокруг так хорошо, что особо это не парит.

— Горы-горы-горы. А между ними мосты… И по этим мостам ездят автомобили! Зрелище не для слабонервных!

— 4 день голодания. Самочувствие волшебное. Темка, бро! Спасибо, что вытащил меня из комфорта.

— Даже тут, среди гор, снегов и голода, оленей-маралов, замерзших рек, лиственниц и кедров, Калининград не отпускает.

— Вот это просторы, я вам скажу, друзья! Вот это красотища!!! Действительно, место силы и Шамбала где-то рядом… И, конечно, настоящая зима.