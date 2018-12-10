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Селфи топлес и духовная пища: что постят в соцсети голодающие на Алтае актеры Деревянко и Ткаченко

Известные российские актеры Павел Деревянко и Артем Ткаченко приехали голодать на Алтай. В своем добровольном недельном «заточении» в специализированной клинике в Чемальском районе кинозвезды принимают только духовную пищу: любуются красотами гор, фотографируются на фоне Катуни и посещают баню. На Алтае Павел Деревянко сфотографировался топлесс, а Артем Ткаченко — в мультяшной маске

Павел Деревянко и Артём Ткаченко голодают на Алтае. Декабрь 2018 года.
Павел Деревянко и Артём Ткаченко голодают на Алтае. Декабрь 2018 года.
www.instagram.com/tematkach

Вот что пишут Павел и Артем в Instagram о своем пребывании в Горном Алтае:

—  Да, детка, это Алтай! Тут все живое и настоящее, честное. Огромное небо, чистейший воздух, кристальная прозрачность какая-то… Мудрость…

— Голодаем в Улутае вместе с кумом Темой. Есть, конечно, хочется, но вокруг так хорошо, что особо это не парит.

— Горы-горы-горы. А между ними мосты… И по этим мостам ездят автомобили! Зрелище не для слабонервных!

— 4 день голодания. Самочувствие волшебное. Темка, бро! Спасибо, что вытащил меня из комфорта.

— Даже тут, среди гор, снегов и голода, оленей-маралов, замерзших рек, лиственниц и кедров, Калининград не отпускает.

— Вот это просторы, я вам скажу, друзья! Вот это красотища!!! Действительно, место силы и Шамбала где-то рядом… И, конечно, настоящая зима.

Читай подробности об алтайском путешествии Деревянко и Ткаченко.

Павел Деревянко известен по ролям в фильмах «Бой с тенью», «Оттепель», «Участок», «Брестская крепость». Артем Ткаченко играл в трилогии «Гоголь», «Форт Росс», «Жизнь и приключения Мишки Япончика».

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