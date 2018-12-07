Павел Деревянко приехал голодать на Алтай в компании с другом

В ночь на 7 декабря популярный российские актеры Павел Деревянко и Артем Ткаченко выложили в Instagram снимки и рассказали о том, что приехали в Горный Алтай, чтобы заняться лечебным голоданием.

В Чемальском районе в центре «Улутай» они проведут неделю.

Ранее в этом месте в 2018 году лечились такие известные артисты, как Анна Ардова, Ирина Безрукова и бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин. А в 2017-м в этой клинике в Республике Алтай провели курсы лечебного голодания три популярные актрисы: Светлана Камынина (Анастасия Кисегач в сериале «Интерны»), звезда сериалов «Молодежка» и «Солдаты» Серафима Низовская и сыгравшая в откровенном сериале «Сладкая жизнь» Мария Шумакова.

Павел Деревянко известен по ролям в фильмах «Бой с тенью», «Оттепель», «Участок», «Брестская крепость». Артем Ткаченко играл в трилогии «Гоголь», «Форт Росс», «Жизнь и приключения Мишки Япончика».

Усы, которые Павел назвал в соцсети «мои усишки», появились у актера в конце ноября: