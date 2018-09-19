Сыгравшая президента России актриса прошла жесткий курс детоксикации в горах Алтая

Известная российская актриса Анна Ардова в сентябре лечилась в Горном Алтае. Звезда ситкомов «Одна за всех» и «Последний из Магикян» приехала в оздоровительный центр «Улутай» в Чемальском районе Республики Алтай.

Здесь Ардова проходила интенсивную детокс-программу, во время которой ей пришлось практически голодать. О том, как актрисе пришлось нелегко во время лечения, она написала в Instagram.

Представляете!!! Лук!!! Лук- нельзя!!! И кофе и алкоголь!!! (правда, вино иногда можно и кофе с молоком 1 чашку в день-я выпросила.

Подписчицы расспрашивали у Анны, что можно есть во время такого лечения: «А что тогда можно? Кору с деревьев?», «Зачем жить тогда, сыр нельзя, жесть».

Однако все сложности, которые довелось испытать Анне Ардовой, компенсировала красота алтайских гор:

Еще Ардовой понравилась различная алтайская растительность:

Напомним, что в том медицинском центре в 2018 году уже голодали Ирина Безрукова и бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин. А в 2017-м в этой клинике в Республике Алтай провели курсы лечебного голодания три популярные актрисы: Светлана Камынина (Анастасия Кисегач в сериале «Интерны»), звезда сериалов «Молодежка» и «Солдаты» Серафима Низовская и сыгравшая в откровенном сериале «Сладкая жизнь» Мария Шумакова. Последняя, кстати, голодала в клинике уже второй раз.