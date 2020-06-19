На Алтае продлили запрет на работу туробъектов

Ранее ограничения по работе продляли до 22 июня. С 11 июня разрешили работать туркомплексы с медицинской лицензией и объектов общественного питания на открытом воздухе.

Продлить запрет решили из-за существенного прироста заболевших коронавирусом.

«За последнюю неделю в Республике Алтай прирост новых случаев превысил 60%. С прошлой пятницы зарегистрировано 155 новых случаев, из которых 110 — у жителей Кош-Агачского района. В настоящий момент эпидситуация остается очень сложной. Мы не можем приступить к следующему этапу открытия турбаз и других средств коллективного размещения, равно как и к полноценному возобновлению работы общепита», — отметил Хорохордин.