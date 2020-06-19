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Туризм

На Алтае продлили запрет на работу туробъектов

Туристические базы не будут работать в Республике Алтай до 2 июля. Соответствующие изменения в распоряжение внес глава региона Олег Хорохордин, сообщает пресс-служба местного правительства.

Горный Алтай.
Горный Алтай.
Жанна Редько

Ранее ограничения по работе продляли до 22 июня. С 11 июня разрешили работать туркомплексы с медицинской лицензией и объектов общественного питания на открытом воздухе.

Продлить запрет решили из-за существенного прироста заболевших коронавирусом.

«За последнюю неделю в Республике Алтай прирост новых случаев превысил 60%. С прошлой пятницы зарегистрировано 155 новых случаев, из которых 110 — у жителей Кош-Агачского района. В настоящий момент эпидситуация остается очень сложной. Мы не можем приступить к следующему этапу открытия турбаз и других средств коллективного размещения, равно как и к полноценному возобновлению работы общепита», — отметил Хорохордин.

Санаторно-курортные организации заработали в Белокурихе с 8 июня.

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