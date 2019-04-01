На Алтае сняли кино с ретрокадрами про легендарный теплоход, возивший туристов во времена СССР

Уникальные архивные фото и видеокадры вошли в документальный фильм про теплоход «Пионер Алтая», который возил туристов по Телецкому озеру еще в советстское время. В эту картину вошли материалы алтайского документалиста Альфреда Познякова, собщили в ИТЦ «Кедрогор».

Фильм, созданный барнаульской компанией «Ставр Групп», рассказывает об истории этого легендарного корабля.

«Пионер Алтая» связан с развитием советского туризма на Телецком озере и Алтайским заповедником. Теплоход-труженик много лет перевозил пассажиров по озеру, был главным транспортом для жителей труднодоступных поселков и кордонов Алтайского заповедника. А когда ушел Советский Союз, корабль бросили и хотели разрезать на металлолом. Однако нашлись люди, которые уже в новом тысячелетии спасли «Пионер Алтая» и вновь поставлен на ход.

Альфред Позняков на протяжении многих лет отснятого материала кинопленки, многие из которых кропотливо оцифровал Станислав Жерносенко, руководитель компании «Ставр Групп», а некоторые из них вошли в фильм «Пионер Алтая — легенда Телецкого озера».

Теплоход «Пионер Алтая» на Телецком озере. предоставлено ИТЦ «Кедрогор» Теплоход «Пионер Алтая» на Телецком озере. предоставлено ИТЦ «Кедрогор» Теплоход «Пионер Алтая» на Телецком озере. предоставлено ИТЦ «Кедрогор»

Эта история еще и о том, как обычный советский мальчишка Иван Южаков, такой же, как и миллионы других в нашей стране, став взрослым мужчиной, без огромных сбережений, специальных знаний и особенных возможностей, подарил «Пионеру Алтая» вторую жизнь, руководствуясь лишь одним желанием — спасти любимый теплоход детства, символ туризма на Телецком озере.