На Алтае сняли кино с ретрокадрами про легендарный теплоход, возивший туристов во времена СССР

Фильм, созданный барнаульской компанией «Ставр Групп», рассказывает об истории этого легендарного корабля.
«Пионер Алтая» связан с развитием советского туризма на Телецком озере и Алтайским заповедником. Теплоход-труженик много лет перевозил пассажиров по озеру, был главным транспортом для жителей труднодоступных поселков и кордонов Алтайского заповедника. А когда ушел Советский Союз, корабль бросили и хотели разрезать на металлолом. Однако нашлись люди, которые уже в новом тысячелетии спасли «Пионер Алтая» и вновь поставлен на ход.
Альфред Позняков на протяжении многих лет отснятого материала кинопленки, многие из которых кропотливо оцифровал Станислав Жерносенко, руководитель компании «Ставр Групп», а некоторые из них вошли в фильм «Пионер Алтая — легенда Телецкого озера».
Эта история еще и о том, как обычный советский мальчишка Иван Южаков, такой же, как и миллионы других в нашей стране, став взрослым мужчиной, без огромных сбережений, специальных знаний и особенных возможностей, подарил «Пионеру Алтая» вторую жизнь, руководствуясь лишь одним желанием — спасти любимый теплоход детства, символ туризма на Телецком озере.