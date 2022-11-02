На алтайский курорт Яровое будут летать самолеты

На Яровое в Алтайском крае будут летать самолеты, заявил и.о. главы города-курорта Владислав Шилов.

По словам Шилова, власти думают над открытием летних рейсов, которые свяжут Яровое, Белокуриху, курорты Кемеровской области и Республики Алтай.

Летом на Яровом отдохнули порядка 130 тыс. туристов. Такие подсчеты сделали по количеству проданных пляжных карт. Но часть людей отдыхали в санаториях.

Предположительно, ажиотаж вызван нарастающей популярностью отечественных курортов и россиян.

В городе строят базу отдыха и расширяют пляжный комплекс.

Ранее стало известно, что S7 возобновит рейсы из Москвы и Новосибирска в Турцию.