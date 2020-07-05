На Чуйском тракте скопилась огромная пробка, туристы поехали домой в Барнаул и Новосибирск

Чуйский тракт — единственный путь домой для автомобилистов Барнаула, Новосибирска, Кемерова и Томска. Многие из них провели выходные на базах Алтайского края и Республики Алтай.
«Это традиционная история на этом участке дороги для вечера воскресенья», — пишут комментаторы.
«Вот и поехали домой», — отмечают горько другие. Очевидно, что Чуйский тракт не в состоянии справиться с наплывом автомобилистов.
Напомним, турбазы Республики Алтай начали принимать туристов 3 июля, а в Алтайском крае — 27 июня. Чуть раньше открылась для отдыхающих Белокуриха. Но очевидно, что турпоток стал сразу очень серьезной нагрузкой на дорожную инфраструктуру.
Кстати, на легендарной дороге начались работы по расширению тракта до четырех полос. Стоимость этого проекта составляет 2 млрд рублей. Пока дорожные работы идут в районе Новоалтайска.