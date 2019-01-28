На курорте Белокуриха-2 планируют построить пятизвездочный отель и вторую горнолыжку

Олег Акимов,

заместитель гендиректора компании «Курорт Белокуриха»:

Во-первых, это спа-отель на собственном земельном участке. Во-вторых, горнолыжный комплекс на горе Глухариной: здесь уже есть практически готовая трасса 2100 метров с несколькими выкатами. По предварительным подсчетам, этот проект будет стоить в несколько раз дороже своего предшественника — «Мишиной горы», поскольку потребует строительства кресельного подъемника. Мы рассчитываем найти по этому направлению соинвесторов, однако если этого не случится, реализуем сами. В-третьих, гостиничный комплекс у Глухариной на 1000 мест. И, наконец, группа объектов с акватермальным комплексом и пятизвездочной гостиницей в центральной части «Белокурихи-2».