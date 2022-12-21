На популярном алтайском курорте открылась трасса для вечернего катания

«Зимой на всесезонном курорте Манжерок появилась новая услуга — вечернее катание. Для этого 1 450 метров синей трассы оборудовали системой искусственного освещения», — говорится в релизе.
Для поклонников и любителей горнолыжного отдыха функционируют 22 км трасс, три подъемника и 23 маршрута разной степени сложности.
Зоны для катания есть и для новичков и для профессионалов. Также на территории курорта работает современная система оснежения.
Ранее глава управления по туризму края рассказал, перетянет ли Манжерок туристов с «Бирюзовой Катуни».
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