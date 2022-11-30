30 ноября
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Туризм

На популярном горнолыжном курорте построят четырехзвездочный отель на 120 номеров

В Кемеровской области в самом развитом секторе популярного горнолыжного курорта «Шерегеш» возведут четырехзвездочную гостиницу с бассейном и спа-комплексом, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики регионального правительства.

Шерегеш, горы.
Шерегеш, горы.
Рита Перегудова, altapress.ru

По соглашению с региональными властями, проектом займется Кузбасская строительная компания «Сибшахтострой» в 2026 году.

На сегодняшний день ведут предпроектные работы, идет разработка мастер-плана отеля, рассматривают архитектурные решения.

Этим летом, в рамках заключенного с региональными властями инвестиционного соглашения, компания построила и открыла в «Шерегеше» самый большой за Уралом веревочный парк для летнего отдыха туристов.

Также в планах строительство картингового центра. Сейчас этот объект ожидает разрешения.

Ранее стало известно, что на Алтае откроется самый большой в России пятизвездочный отель премиум-класса.

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