На «Сибирское подворье» рассчитывают запустить фермерские туры

Руководство турплощадки «Сибирское подворье» в конце 2019 года решило закрыть ее для туристов и перепрофилировать. В компании «Курорт Белокуриха» рассказали, как планируют развиваться дальше.

Раньше собственник ставил перед собой задачу получать от 80% прибыли с турпотока. С 2020 года ставки делают на производство сырья для собственной мясной продукции и овощеводство.

Станислава Ваулина,

пресс-секретарь АО «Курорт Белокуриха»:

Пока на «Сибирском подворье» работают две индюшиные фермы, но мы планируем увеличить этот объем вдвое. Кроме того, в феврале-марте будет запущена ферма по производству грибов-вешенок, но в перспективе рассчитываем увеличить ассортимент (уже этой зимой наши специалисты отправятся в Новосибирск на обучение технологиям производства белых грибов и шампиньонов). Весной приступим к работе над строительством и запуском теплиц.

Также на «Сибирском подворье» появятся аутентичные магазины, где можно будет купить готовую продукцию, а ресторан «Трактир Дилижанс» начнет работать только с местными ингредиентами. Это необходимо в первую очередь санаториям и ресторанам, чтобы обеспечить гостям ожидаемое качество по конкурентной цене.

При наличии активного спроса через 1,5−2 года холдинг готов запустить здесь гастрономические и фермерские туры.

Как ранее писал altapress.ru, последние годы площадка работала в «минус». Убытки комплекса достигли абсолютного максимума — 80 млн рублей в год.