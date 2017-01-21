Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

На «Сибирское подворье» рассчитывают запустить фермерские туры

Руководство турплощадки «Сибирское подворье» в конце 2019 года решило закрыть ее для туристов и перепрофилировать. В компании «Курорт Белокуриха» рассказали, как планируют развиваться дальше.

Нож и овощи.
Нож и овощи.
СС0

Раньше собственник ставил перед собой задачу получать от 80% прибыли с турпотока. С 2020 года ставки делают на производство сырья для собственной мясной продукции и овощеводство.

Станислава Ваулина,
пресс-секретарь АО «Курорт Белокуриха»:

Пока на «Сибирском подворье» работают две индюшиные фермы, но мы планируем увеличить этот объем вдвое. Кроме того, в феврале-марте будет запущена ферма по производству грибов-вешенок, но в перспективе рассчитываем увеличить ассортимент (уже этой зимой наши специалисты отправятся в Новосибирск на обучение технологиям производства белых грибов и шампиньонов). Весной приступим к работе над строительством и запуском теплиц.

Также на «Сибирском подворье» появятся аутентичные магазины, где можно будет купить готовую продукцию, а ресторан «Трактир Дилижанс» начнет работать только с местными ингредиентами. Это необходимо в первую очередь санаториям и ресторанам, чтобы обеспечить гостям ожидаемое качество по конкурентной цене.

При наличии активного спроса через 1,5−2 года холдинг готов запустить здесь гастрономические и фермерские туры.

Как ранее писал altapress.ru, последние годы площадка работала в «минус». Убытки комплекса достигли абсолютного максимума — 80 млн рублей в год.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость