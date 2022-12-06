На территории известного заповедника появится новый археологический парк на Алтае

На территории Алтайского биосферного заповедника в 2023 году планируют создать археологический парк.

Предварительные соглашения с представителями турбизнеса уже заключили. У них есть базы на не заповедном берегу Телецкого озера. Местом создания парка станет кордон Челюш, рассказала ТАСС замдиректора по экологическому воспитанию и познавательному туризму заповедника Ольга Швакова.

«Гости смогут приезжать на территорию, обеспеченную инфраструктурой, где можно посмотреть, как могли выглядеть захоронения разных культур. Они смогут сделать вывод о том, каким образом развивался Алтай», — отметила Швакова.

В биофсерном заповеднике такой парк поможет развивать познавательный туризм. Сейчас там по объектам Алтайской духовной миссии водят путешественников.

Также для этих целей на кордоне Беле воссоздали часовню. Разрабатывают и программу для волонтеров и студентов-археологов. Она позволит более детально изучить находки, а также принять участие в экскурсионной и просветительской работе вместе с сотрудниками заповедника.

Для группы планируют 10−15 человек. На кордоне для прохождения практики с мая по сентябрь для них будет двухнедельное пребывание.

Швакова подчеркнула, что волонтеры и студенты смогли бы встречать туристов и рассказывать им о находках и их специфике.

Ранее уникальные находки тюркского периода обнаружили на Алтае.