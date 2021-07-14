Набережная и Нагорный парк Барнаула борются в конкурсе «Сокровища России»

Конкурс от известного журнала поможет определить главные достопримечательности и открыть новые точки на туристической карте России.
Онлайн-голосование проходит по десяти номинациям, в большинстве которых представлен Алтайский край.
- в номинации «Природный объект» — Денисова пещера и заказник «Лебединый»,
- в номинации «Туристическая тропа» — подъем к скале Чертов палец,
- в номинации «Экскурсионный маршрут» — «Большое золотое кольцо Алтая»,
- в номинации «Культурно-исторический объект» — историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода» на «Белокурихе Горной»,
- в номинации «Общественное пространство» — набережная реки Обь и Нагорный парк Барнаула,
- в номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт» — город-курорт Белокуриха,
- в номинации «Народный промысел» — изделия Колыванского камнерезного завода.
Итоги конкурса подведут в ноябре.
Ранее барнаульцы пожаловались на «единственный пафосный туалет» в Нагорном парке, работающий до 8 вечера.