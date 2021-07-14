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Туризм

Набережная и Нагорный парк Барнаула борются в конкурсе «Сокровища России»

Несколько локаций в Алтайском крае участвуют в конкурсе журнала National Geographic Traveler «Сокровища России». Проголосовать по разным номинациям можно до 10 октября, пишет Алтайтурцентр.

Нагорный парк. Барнаул.
Нагорный парк. Барнаул.
Арина Желябовская.

Конкурс от известного журнала поможет определить главные достопримечательности и открыть новые точки на туристической карте России.

Онлайн-голосование проходит по десяти номинациям, в большинстве которых представлен Алтайский край.

  • в номинации «Природный объект» — Денисова пещера и заказник «Лебединый»,
  • в номинации «Туристическая тропа» — подъем к скале Чертов палец,
  • в номинации «Экскурсионный маршрут» — «Большое золотое кольцо Алтая»,
  • в номинации «Культурно-исторический объект» — историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода» на «Белокурихе Горной»,
  • в номинации «Общественное пространство» — набережная реки Обь и Нагорный парк Барнаула,
  • в номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт» — город-курорт Белокуриха,
  • в номинации «Народный промысел» — изделия Колыванского камнерезного завода.

Итоги конкурса подведут в ноябре.

Ранее барнаульцы пожаловались на «единственный пафосный туалет» в Нагорном парке, работающий до 8 вечера.

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