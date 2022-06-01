Названы две страны, куда россияне скупили больше всего путевок

Продажи путевок за рубеж у некоторых компаний упали до 70%.

«Спад в равной мере касается и России — закрытие аэропортов Крыма и ряда регионов центра и юга негативно влияет на продажи в целом. На 30 мая по сравнению с бронированиями лета на эту же дату в 2021 году потери составляют в среднем около 20 процентов. Больше всего „просел“ Крым», — рассказали эксперты.