Названы две страны, куда россияне скупили больше всего путевок

Продажи путевок за рубеж у некоторых компаний упали до 70%.
«Спад в равной мере касается и России — закрытие аэропортов Крыма и ряда регионов центра и юга негативно влияет на продажи в целом. На 30 мая по сравнению с бронированиями лета на эту же дату в 2021 году потери составляют в среднем около 20 процентов. Больше всего „просел“ Крым», — рассказали эксперты.
В ассоциации также отметили, что глубина бронирования путевок на лето небольшая. При этом путешествия по России люди покупают увереннее, чем зарубежные, пишет РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Турция отменила обязательное тестирование на коронавирус для туристов.