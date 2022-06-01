1 июня
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Туризм

Турция отменила обязательное тестирование на коронавирус для туристов

С 1 июня Турция отменяет для туристов обязательные требования по предъявлению ПЦР-тестов или тестов на антитела.

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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны.

«Оценивая текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда», — говорится в сообщении.

С 1 мая обязательное тестирование на COVID-19 по прибытии в страну для вакцинированных международных путешественников отменили в Таиланде, напоминают «Известия».

Ранее стало известно, что правительство Египта прорабатывает с банками возможность начала приема в стране карт российской платежной системы «Мир».

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