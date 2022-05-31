Возможность использования банковских карт «Мир» прорабатывают в Египте

«Мы понимаем, насколько важно для россиян иметь возможность, находясь на отдыхе в Египте, совершать покупки в магазинах, приобретать экскурсии, оплачивать дополнительные услуги в отелях. Более того, мы, как никто, заинтересованы в этом», — подчеркнул Тамер Саид.
Вопрос может быть решен уже к сентябрю, когда в Египте стартует высокий зимний сезон, пишет bfm.ru. Пока же у российских туристов есть возможность расплачиваться картами UnionPay.
Между тем дополнительный отпуск за отдых в России предложил давать депутат Госдумы.