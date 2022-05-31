31 мая
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Туризм

Возможность использования банковских карт «Мир» прорабатывают в Египте

Правительство Египта прорабатывает с банками возможность начала приема в стране карт российской платежной системы «Мир», пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя генерального директора «Tez Tour Египет» Тамера Саида.

Египет.
Египет.
CC0

«Мы понимаем, насколько важно для россиян иметь возможность, находясь на отдыхе в Египте, совершать покупки в магазинах, приобретать экскурсии, оплачивать дополнительные услуги в отелях. Более того, мы, как никто, заинтересованы в этом», — подчеркнул Тамер Саид.

Вопрос может быть решен уже к сентябрю, когда в Египте стартует высокий зимний сезон, пишет bfm.ru. Пока же у российских туристов есть возможность расплачиваться картами UnionPay.

Между тем дополнительный отпуск за отдых в России предложил давать депутат Госдумы.

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