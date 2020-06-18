Названы регионы России, которые этим летом могут принять больше всего туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сделала прогноз, какие регионы России этим летом в состоянии принять больше всего туристов. Среди них есть и Алтай.

Как пишет газета «Известия» в первую очередь Ломидзе выделяет Краснодарский край, Крым и Ставрополье. Причем Крым, по мнению эксперта, может в этом году выдвинуться даже на первое место. По сравнению с теми же Сочи отдых в Крыму гораздо дешевле.

Также входят в десятку самых популярных туров исторические или развлекательные поездки в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Хотя следует пока учесть, что в двух столицах самый высокий уровень заболеваемости COVID-19.

В восточной части страны будут популярны поездки на в Алтайский край, Республику Алтай и на Байкал. И хотя сейчас цены на поездки в Сибирь пока очень низкие, по мнению АТОР, в течение сезона они могут вырасти на 30%.

Напомним, что в Белокуриху первые отдыхающие начали заселяться в санатории уже 8 июня. А на 22 июня было предварительно назначено открытие турбаз двух Алтаев.