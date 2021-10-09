Названы самые мистические места России

Первым назвали Соловецкие лабиринты, которые находятся в Белом море на территории Архангельской области. Ученые еще не до конца выяснили точное назначение этих выкладок из валунов, но принято считать, что это «ловушки для душ», призванные сдерживать их, не давая вернуться в мир живых.

Цепь холмов Медведицкой гряды в Волгоградской и Саратовской областях считается аномальным, так как здесь в небе часто видят светящиеся шары и шаровые молнии. Еще по какой-то причине сейсмоволны на этой территории не проходят на глубину.

Геологический памятник в Хакасии — Сундуки — также принято считать местом обитания духов. Там можно найти могильники и старинные наскальные рисунки. Кроме того, если на вершине любого из Сундуков произнести какое-то слово, то голос будет слышен внизу.

Видимское урочище в Иркутской области часто называют иркутским Бермудским треугольником. В окрестностях Мертвого озера часто пропадают люди: в 1992 там бесследно исчезла группа ученых из Набережных Челнов, том же году та­инственно пропал целый железнодорожный состав, перевозивший оружие. По ночам над водоемом замечают загадочное серебристое свечение. Также отмечают периодическое внезапное появление странных кругов на земле.

Гора Воттоваара в Карелии в древние времена была местом проведения ритуальных обрядов живших тут представителей народа саамов. В ее окрестностях происходят загадочные вещи, например, на вершине часы начинают показывать неправильное время, а электроника выходит из строя.

Ранее сообщалось, что Ростуризм задумал туристический маршрут по местам отдыха президента России Владимира Путина. На такой маршрут есть спрос не только у россиян, но и у иностранных туристов.