9 октября 7°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

В России появится туристический маршрут по местам отдыха Путина

Ростуризм вместе с туроператорами разработает маршрут по местам отдыха президента России Владимира Путина, сообщил ТАСС.

Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года.
kremlin.ru

Пока Федеральное агентство по туризму проводит ревизию существующих туристических маршрутов и думает о новых, которые будут пользоваться популярностью как у россиян, так и у иностранных туристов.

«Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну. Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент», — говорится в сообщении Ростуризма.

Проект такого маршрута рассмотрят на ближайшем экспертном совете Ростуризма.

Уже ясно, что это будет несколько регионов Сибири. Президент предпочитает отдыхать на природе — в горах, тайге, на рыбалке.

Ранее altapress.ru рассказывал, для чего Владимир Путин приезжал на Алтай в разные годы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость