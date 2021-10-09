В России появится туристический маршрут по местам отдыха Путина

Пока Федеральное агентство по туризму проводит ревизию существующих туристических маршрутов и думает о новых, которые будут пользоваться популярностью как у россиян, так и у иностранных туристов.

«Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну. Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент», — говорится в сообщении Ростуризма.

Проект такого маршрута рассмотрят на ближайшем экспертном совете Ростуризма.

Уже ясно, что это будет несколько регионов Сибири. Президент предпочитает отдыхать на природе — в горах, тайге, на рыбалке.

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