По делам и в отпуск. Для чего Путин приезжал на Алтай в разные годы

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Развитие медицины

Летом 2009 года Владимир Путин — на тот момент премьер-министр — встретился с губернатором Александром Карлиным и провел заседание правительственной комиссии по вопросам регионального развития.

Лидер побывал в краевой клинической больнице, осмотрел строительную площадку Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. А также возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле.