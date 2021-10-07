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Политика

По делам и в отпуск. Для чего Путин приезжал на Алтай в разные годы

7 октября президент России Владимир Путин празднует 69-летие. Почти каждый год знаменательную дату он проводит на совещаниях или в рабочих поездках. По случаю дня рождения российского лидера altapress.ru вспомнил его визиты в Алтайский край и Республику Алтай.

Владимир Путин на Алтае, 2003 г.
Владимир Путин на Алтае, 2003 г.
altai-west.ru
1
Дороги, газификация, наукоград

В 2003 году Путин провел в Алтайском крае встречу с тогдашним губернатором Александром Суриковым. Вместе с ним президент побывал в предгорьях региона и обсудил развитие дороги Бийск — Белокуриха. Кроме того, политики поговорили о присвоении Бийску статуса наукограда, газификации Алтая.

2
Трагический повод

В августе 2005-го Путин приехал в регион, чтобы проститься с Михаилом Евдокимовым, который трагически погиб в автомобильной аварии. В этот же визит глава навестил вдову губернатора Галину Евдокимову, находившуюся в барнаульской городской клинической больнице.

Гвоздики. Цветы.
Гвоздики. Цветы.
unsplash.com
3
Развитие медицины

Летом 2009 года Владимир Путин — на тот момент премьер-министр — встретился с губернатором Александром Карлиным и провел заседание правительственной комиссии по вопросам регионального развития.

Лидер побывал в краевой клинической больнице, осмотрел строительную площадку Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. А также возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле.

Приезд Владимира Путина в Барнаул. Июнь, 2009г.
Приезд Владимира Путина в Барнаул. Июнь, 2009 г.
Олег Богданов
4
Бизнес и реформа МВД

В 2012 году Путин посетил Барнаульский юридический институт, где пообщался с силовиками и провел совещание по вопросам реформы МВД. Кроме того, он встретился с алтайскими бизнесменами.

5
Паводок

В 2014-м президент приехал в Республику Алтай и провел совещание, посвященное паводкам в Сибири и на Дальнем Востоке. Еще Путин побывал на открытии солнечной электростанции в Кош-Агаче.

Паводок на Алтае.
Паводок на Алтае.
6
Встреча с другом

Бывший итальянский президент Сильвио Берлускони прилетел в Республику Алтай 26 июня 2015-го, чтобы встретиться с Путиным. Они пробыли в регионе 3 дня, рыбачили, гуляли по берегу Катуни, пробовали национальную кухню и смотрели концерт алтайского танцевального коллектива.

7
Курортный сбор

Еще один официальный визит Владимира Путина на Алтай состоялся в августе 2016 года. Глава провел в Белокурихе заседание президиума Госсовета по развитию санаторно-курортного комплекса. На повестке дня встал вопрос о введении курортного сбора.

8
Путин или нет

В 2019 году ходили слухи, что Путин прибыл в Горно-Алтайск. Тогда в небе над аэропортом кружил самолет Ан-148 специального летного отряда «Россия».

Источник altapress.ru сообщил, что, возможно, в республику прилетал не президент, а кто-то из «газпромовской элиты».

Ранее altapress.ru вспоминал неофициальные визиты Владимира Путина и Сергея Шойгу в Сибирь.

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